Luoghi misteriosi da visitare e itinerari insoliti nella Sardegna alternativa

Oltre alla Sardegna che tutti conosciamo, possiamo scoprire una realtà alternativa in cui le grotte, le scogliere e le calette ci regalano atmosfere da sogno. Il nord dell’isola ne è ricca e gli itinerari che possiamo percorrere hanno caratteristiche sempre diverse per soddisfare le esigenze di tutti i turisti. Si possono organizzare viaggi avventurosi oppure in famiglia, vacanze all’insegna del relax o delle gite in barca.

A seconda del tipo di esperienza che vogliamo vivere, troviamo sempre il contesto giusto senza rimanere mai delusi. Per questo la Sardegna rimane una delle attrazioni più desiderate. Cultura, tradizioni, cibo e natura dominano e occupano il nostro tempo senza deluderci mai.

Itinerari in barca e per il trekking

Poco lontano da Olbia e vicino a una delle spiagge più belle dell’isola, cioè la spiaggia dorata delle Vacche, si trova Sassi Piatti. Si tratta di un’insenatura in cui le rocce granitiche sono state scolpite dagli agenti atmosferici acquistando forme come se fossero veri e propri disegni.

Ci troviamo a Punta Molara, di fronte all’isola Molara e poco sotto Tavolara. È una zona conosciuta ma che nasconde posti insoliti tutti da scoprire. Non sempre il turismo di massa arriva ed è possibile organizzare delle gite in gommone per esplorare la baita che, però, può essere raggiunta anche tramite dei percorsi trekking. Il centro per le informazioni turistiche del comune di San Teodoro è in grado di aiutare chiunque desiderasse organizza le escursioni.

Escursioni in posti da scoprire e acque cristalline

Ci sono luoghi misteriosi e itinerari insoliti da visitare a settembre in Sardegna immersi nella natura di entrambe le coste. Dalla parte di Alghero, presso il promontorio Capo Caccia, è situata la Grotta di Nettuno. Si raggiunge con due itinerari diversificati, uno via mare e uno via terra.

Guidando per 30 minuti verso Fertilia, lungo la statale panoramica, arriviamo all’ingresso che si riconosce per via del piazzale antistante. Si scende lungo l’Escala del Cabirol, a picco sul mare, che è composto da più di 600 gradini. Dal porto turistico di Alghero ogni giorno partono imbarcazioni che raggiungono la grotta in 40 minuti.

Ogni anno 10 mila visitatori si godono la bellezza delle gallerie e delle sale della grotta con stalattiti e stalagmiti a decorare il lago sotterraneo che ha le acque limpide. Le sale da visitare sono numerose e ognuna ha caratteristiche particolari. Un posto veramente affascinante e misterioso.

Luoghi misteriosi da visitare e itinerari insoliti nella Sardegna alternativa

Nel promontorio di Capo Testa, tra Santa Teresa di Gallura e Palau, si trova la valle della Luna, ultimo paradiso hippie. Il tempo sembra essersi fermato in questo luogo surreale e selvatico cinto dalla vegetazione e da enormi massi levigati dal vento. La valle digrada verso il mare contenuto in due costoni, limpido, turchese, perfettamente in contrasto con i colori delle rocce e della macchia mediterranea.

Non è facile raggiungerla una volta lasciata l’auto. Un sentiero di 700 metri divide la valle dal traffico turistico, ma ci sono segnali appositi e non è possibile perdersi. La Cala Grande ha una spiaggia fine e un mare profondo ideale per le immersioni. Numerose sono le grotte create dall’erosione e, fin dagli anni Sessanta, gli anfratti hanno ospitato le comunità hippie che ci vivono come in un vero paradiso terrestre. In Sardegna troviamo posti davvero imperdibili.

