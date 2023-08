Italgas è uno di quei titoli di Piazza Affari preferiti dai cassettisti. Ha sempre garantito, infatti, un buon dividendo senza subire forti scossoni. Il beta del titolo, infatti, è inferiore a 1 e, quindi, tende a non amplificare le oscillazioni del Ftse Mib. Nell’ultimo anno, però, l’andamento delle quotazioni non è stato dei migliori. Limitandoci alle Blue Chip, infatti, Italgas ha offerto una delle peggiori performance dell’ultimo. Non solo, alla chiusura del 17 agosto c’è stato un segnale ribassista su Italgas: il Three Black Crows, una figura ribassista delle candlestick giapponesi. A questo punto quale potrebbe essere il suo futuro? Dove si potrebbe tornare compratori?

Le raccomandazioni degli analisti

Gli analisti sono molto ottimisti sul titolo Italgas e la raccomandazione media è Compra. Di conseguenza, il prezzo obiettivo medio a un anno esprime una sottovalutazione di poco più del 20%. Una prospettiva di guadagno molto interessante in un’ottica di medio/lungo periodo.

Il dividendo del titolo Italgas

Uno dei punti di forza di Italgas è il rendimento del suo dividendo. Come si vede dalla figura seguente, negli ultimi sette anni il rendimento è sempre stato superiore al 4% e negli ultimi anni è stato in crescita. Per il prossimo anno, poi, è visto sopra il 6%. Un aspetto molto interessante, poi, è il payout. Ovvero, quanta parte dell’utile viene distribuita attraverso il dividendo. Questo parametro è rimasto costante negli ultimi anni e si aggira intorno al 65%. Un livello interessante che lascia spazio a ulteriori incrementi o al mantenimento dello status quo nel caso di contrazione degli utili.

Segnale ribassista su Italgas: le prospettive di breve/medio periodo sul titolo secondo l’analisi grafica

Il titolo Italgas (MIL:IG) ha chiuso la seduta del 18 agosto a 5,05 €, in ribasso dello 0,20% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è ribassista e dovrebbe svilupparsi secondo lo scenario mostrato in figura. Una forte accelerazione al ribasso potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera inferiore a 5,03 €.

Una conferma dell’inversione rialzista, invece, potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 5,227 €.

