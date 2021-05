Non tutti possiedono un grande giardino dove poter dare sfogo al proprio amore per la natura. Spesso ci ritroviamo con un piccolo balcone e il nostro pollice verde si limita a curare piante aromatiche e qualche fiore colorato.

In pochi sanno, però, che è possibile creare un piccolo frutteto casalingo che ci darà dei frutti genuini e senza pesticidi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Quali sono le caratteristiche per scegliere e posizionare la pianta

Prima di comprare il nostro alberello, assicuriamoci di scegliere delle piante che siano compatibili con il clima della zona in cui viviamo.

Quando portiamo in casa il nostro nuovo acquisto, posizioniamolo sul balcone al riparo dalle correnti di aria e nella parte più soleggiata. Anche il vaso ha la sia importanza. Deve essere proporzionato alla dimensione della pianta. Acquistiamo un vaso robusto e non di plastica leggera, per evitare che l’albero cada durante le giornate ventose.

La pianta che fa per noi

Ecco che abbiamo deciso di acquistare una pianta che non necessità di particolari cure.

Stiamo parlando dell’albero del melo nano. Infatti, basta un vaso per coltivare questo favoloso albero che ci darà dei frutti succosi e croccanti direttamente sul balcone di casa.

A dispetto del nome, questa pianta produce frutti dalle dimensioni standard, nonostante la sua piccola statura.

Assicuriamoci di acquistare un vaso della grandezza di 30 cm, affinché le sue radici possano crescere e svilupparsi al meglio.

Bisogna effettuare dei travasi ogni volta che la pianta cresce. Quando il melo è ancora di piccole dimensioni, sosteniamo e reggiamo il tronco sottile con un bastone.

Per crescere rigoglioso, il melo nano ha bisogno di un terreno argilloso e sabbioso. Aggiungiamo un fertilizzante naturale per renderlo ancora più ricco.

Posizioniamo il nostro alberello al sole e lontano dalle correnti di aria. Innaffiamolo costantemente, specialmente durante la stagione primaverile quando l’albero inizia a germogliare.

Facciamo molta attenzione alle sue foglie. Il loro cambio di colore può comunicarci un problema della pianta.

Basta un vaso per coltivare questo favoloso albero che ci darà dei frutti succosi e croccanti direttamente sul balcone di casa.