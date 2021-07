Ci sono alcuni cibi che proteggono il cuore dal rischio di infarto e che soprattutto i soggetti cardiopatici dovrebbe consumare con regolarità. Purtroppo si attribuisce poca importanza all’alimentazione e si inizia a prestare più attenzione solo quando compaiono i primi disturbi. Chi si abitua a mangiare cibi grassi e pietanze con condimenti pesanti fa molta fatica ad assumere un regime alimentare diverso. Eppure “Ne bastano 2 cucchiai prima di pranzo per abbassare i valori della glicemia in 1 ora e mezza e del colesterolo cattivo. Purtroppo nella maggior parte dei casi non si conoscono le proprietà benefiche di alcune spezie o di alcuni cibi nella prevenzione delle più comuni patologie.

E si potrebbe persino evitare il ricorso ai farmaci se solo si fosse disponibili a sostituire alcuni alimenti con altri più salutari. Ad esempio si potrebbe assicurare lunga vita al cuore con 3 frutti pulisci arterie contro colesterolo e glicemia alta. Così come si registrerebbe un miglioramento generale del proprio stato di salute già semplicemente entrando in armonia con i bioritmi. Del resto “Sembra incredibile ma basta cenare a quest’ora per 3 mesi per abbassare la pressione alta, la glicemia e il colesterolo LDL”.

Lunga vita al cuore con 3 frutti pulisci arterie contro colesterolo e glicemia alta

Anzitutto per prevenire attacchi di cuore e ictus conviene fare il pieno di antiossidanti che svolgono una funzione di protezione contro le malattie cardiovascolari. In particolare le arance contengono, oltre alla preziosissima vitamina C, una buona dose di flavonoidi naringenina e esperidina che contrastano l’azione dei radicali liberi. Pertanto chi si abitua a bere quotidianamente succo di arancia consente agli antiossidanti in essa presenti di ripulire i vasi sanguigni.

Allo stesso modo risulta salutare mangiare l’anguria per eliminare depositi di grasso sulle pareti delle arterie. Forse non tutti sanno che l’anguria contiene meno calorie di una mela e produce ossido di azoto che favorisce la circolazione. Infine per garantire longevità a salute al cuore si dovrebbero dare la precedenza ad un frutto con basso indice glicemico come i mirtilli rossi. La presenza nei mirtilli di un’alta concentrazione di potassio riduce infatti del 40% la possibilità di sviluppare una malattia cardiovascolare che potrebbe rivelarsi fatale.

