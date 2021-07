Nelle giornate calde ed afose non c’è niente di meglio di una bevanda rinfrescante che elimina la sete.

Abbiamo già trattato in questo articolo di come combattere a tavola la sudorazione eccessiva. Oggi vediamo come preparare la super dissetante limonata americana che sta conquistando tutti.

Gli ingredienti che adopereremo sono pochi. Dunque, per un risultato di successo è indispensabile che la loro qualità sia eccellente. Ecco di cosa abbiamo bisogno.

Ingredienti

25 lime;

2 tazze di zucchero semolato;

4 tazze di acqua fredda;

4 tazze di ghiaccio.

Il lime è un agrume dal gusto fresco e aspro. Assomiglia al limone ma è più piccolo e di colore verde. Contiene il doppio della vitamina A presente nei limoni. Per questo motivo è un ottimo alleato per mantenere la pelle sana e luminosa. Inoltre il suo caratteristico sapore aspro porta ad una maggiore salivazione. In questa maniera si stimola la produzione di succhi gastrici e bile. Quindi si favorisce una buona digestione.

Come preparare la super dissetante limonata americana che sta conquistando tutti

Mettiamoci all’opera. Per prima cosa dobbiamo estrarre il succo degli agrumi. Si può adoperare indifferentemente un estrattore a freddo, oppure uno spremi agrumi. Se optiamo per questa seconda scelta armiamoci di pazienza perché ci sarà bisogno di un po’ di olio di gomito.

Una volta ottenuto tutto il succo dei lime versiamolo in una caraffa capiente. Aggiungiamo le 2 tazze di zucchero. La ricetta originale prevede l’utilizzo di quello semolato. Se si preferisce si può adoperare anche quello di canna, ma il sapore sarà leggermente diverso. Quindi giriamo i due ingredienti insieme fino a che lo zucchero non sarà totalmente sciolto. Aggiungiamo poi lentamente l’acqua fredda continuando sempre a girare. E per finire uniamo il ghiaccio a cubetti. Secondo il gusto personale possiamo aggiungere qualche fogliolina di menta o un pezzetto di zenzero. Serviamo questa bevanda sempre molto fredda.

Differenze fra lime e limone

Pochi sanno che il lime ed il limone differiscono sostanzialmente nelle loro caratteristiche nutrizionali. Ebbene quest’ultimo ha una quantità di vitamina C quasi due volte superiore del lime. Tuttavia questo contiene meno proteine del limone e più carboidrati.

