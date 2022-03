Siamo entrati ufficialmente in primavera. La bella stagione porta una ventata di freschezza e fa venire voglia di novità e cambiamenti. Con gli occhi puntati sulle ultime tendenze moda, si rinnova il guardaroba. Molte avranno anche il desiderio di sfoggiare un nuovo look. Per chi vuole cambiare radicalmente la propria immagine, sarà utile sapere che questo taglio sta già spopolando. Mentre, quest’altro taglio, ringiovanisce moltissimo. Non tutte però se la sentono di azzardare un taglio nuovo che va a modificare totalmente l’espressione. Per rinfrescare l’immagine, si può però anche solo giocare su alcuni dettagli. La frangia è un elemento che può far molto nel risultato complessivo del look.

Pur trattandosi di una piccola porzione della testa, è un elemento che influisce molto sulla fisionomia del volto e l’espressività di una persona. Molti pensano che la frangia sia una prerogativa esclusiva di chi ha capelli lisci e dritti come spaghetti. Inoltre, molti pensano anche che la frangia stia bene solo a chi ha un bel viso dalla forma regolare. Come vedremo tra poco, le cose non stanno proprio così. Basta infatti conoscere i giusti accorgimenti per poter sfoggiare una bella frangia con qualsiasi tipo di chioma.

Lunga o corta, ecco come tagliare la frangia con i capelli ricci, lisci o mossi a 30 come a 50 anni

Ormai, tutte possono portare la frangia. Sui vari tipi di capello, con ogni forma di viso e ad ogni età. L’importante è affidarsi ad un bravo parrucchiere che ci sappia consigliare bene e che sappia personalizzare la nostra frangia. Per un bel risultato, infatti, la frangia va equilibrata con la texture dei capelli e col taglio. Dalla Settimana della Moda milanese, per la primavera estate 2022, si è notata la tendenza della frangia lunga. La frangia lunga è molto comoda perché non è vincolante. Anzitutto, per le neofite, non implica un cambiamento drastico. Inoltre, è facile da gestire. Ma non solo, permette anche di cambiare finish e styling ogni volta che si vuole.

Perfettamente liscia o morbidamente mossa, la frangia lunga può essere portata anche spostata di lato, a mo’ di ciuffo. Un tipo di frangia molto in voga per questa stagione, è anche la frangia più corta nella parte centrale e lasciata un po’ più lunga ai lati. La frangia corta, sicuramente, è un po’ più impegnativa, sia da portare che da gestire. Apre molto il viso e quindi è adatta a chi ha un volto regolare. Tuttavia, si può “giocare” anche con la frangia corta. La possiamo ad esempio portare più lunga da una parte. All’altezza della riga laterale si fa partire un segmento corto che, poi, si allunga in maniera progressiva fino a creare un ciuffo laterale. Questa soluzione dona subito un’aria più grintosa ed è perfetta sui tagli corti.

Quindi, lunga o corta, ecco come tagliare la frangia. Come si potrà avere notato, gli styling e le opportunità sono davvero vari.

