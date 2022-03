Con la bella stagione in arrivo si ha voglia di rinnovare il proprio look. Sicuramente, facendo il cambio degli armadi, butteremo via qualche vecchio indumento e faremo nuovi acquisti. In questo articolo, però, non ci occuperemo di vestiti. Ci concentreremo piuttosto sull’immagine. Parleremo infatti di capelli. Nelle scorse settimane già abbiamo parlato di qualche tendenza in fatto di hair styling. Ecco ad esempio un taglio giovanile che sta bene a qualsiasi età. Per quanto riguarda invece i colori, queste tinte dai riflessi caldi e luminosi andranno per la maggiore.

Nelle prossime righe sveleremo un altro consiglio di moda. Il taglio di cui andremo a parlare può interessare tutte, perché si adatta benissimo a qualsiasi tipo di chioma: liscia, mossa e anche riccia. Inoltre, si adatta bene anche a qualsiasi tipologia di viso. Anzi, la moda capelli che stiamo per andare a suggerire addolcisce i lineamenti.

Facile da gestire, questo taglio cool sta bene sui capelli lisci, mossi e su qualsiasi viso tondo o squadrato

La moda capelli della primavera 2022 vede trionfare un certo tipo di frangia. Si tratta della cosiddetta bottleneck bang. Già in voga negli anni ’70, si tratta di una frangia un po’ bombata e più corta nella sezione centrale. La “frangia a collo di bottiglia” (questa la traduzione italiana) è quindi come una sorta di “C”, una specie di arco che va ad incorniciare il volto.

Più corta al centro, scende un po’ più lunga ai lati degli occhi, fino ad allungarsi verso gli zigomi. Si interrompe poi, in maniera abbastanza imprecisa ed indefinita, a livello di guance e orecchie. Questa forma morbida conferisce delicatezza e armoniosità sia al viso che ai lineamenti.

Tutti i vantaggi della bottleneck bang

Pur essendo un tipo di frangia, la bottleneck bang è ben diversa dalla solita frangetta tagliata in orizzontale, tutta alla pari e in maniera netta. Quest’ultima citata non è facile da portare, anche perché stravolge totalmente l’aspetto. Morbida ed estremamente versatile, la bottleneck bang è invece semplice da gestire e si adatta praticamente a tutte. Anzi, chi ha dei lineamenti molto duri, così come chi ha un viso lungo o squadrato, può solo trarne giovamento.

La bottleneck bang è poi anche molto facile da tenere in piega. Non richiede styling particolari o artificiosi.

Tra l’altro, con la bottleneck bang non c’è neppure bisogno di correre dal parrucchiere ogni 2 settimane per farla sistemare. Quando si allunga, basterà semplicemente spostare verso i lati del capo le due sezioni di capelli più lunghe, ed ecco una frangia a tendina, anch’essa molto in voga quest’anno. Quindi, oltre ad essere facile da gestire, questo taglio cool rimane praticamente sempre in ordine, in ogni sua fase.

