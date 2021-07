WhatsApp è tra le applicazioni di messaggistica istantanea più conosciuta e usata al mondo. Grazie ai suoi continui aggiornamenti e ai collegamenti diretti con Facebook si può dire che ormai è quasi un vero e proprio social network.

Infatti basti pensare che è possibile non solo fare videochiamate ma anche condividere gli stati esattamente come accade su Facebook e su Instagram. Questi rimangono attivi per 24h ed è possibile collegarli direttamente a Facebook.

Ovviamente come tutte le applicazioni ci sono dei problemi legati alla privacy. Infatti ci possono essere situazioni in cui non si vuole far vedere ad alcuni contatti cosa pubblichiamo o quando siamo online.

I motivi possono essere i più disparati. Un amico o un’amica che non ci fa simpatia o con cui abbiamo litigato. Oppure, cosa abbastanza frequente, gli ex partner.

Il metodo comune per visualizzare lo stato WhatsApp in anonimo

Noi della Redazione di ProiezionidiBorsa abbiamo svelato l’incredibile trucco per vedere il WhatsApp di chi ci ha bloccati. Oggi invece parleremo di un qualcosa legata specificatamente agli stati WhatsApp.

Infatti, pochissimi conoscono questo trucco segreto per guardare lo stato WhatsApp senza farsi vedere. Può succedere infatti che qualora non siamo stati bloccati, vogliamo vedere lo stato WhatsApp di un nostro contatto ma senza comparire nella famosa lista dei visualizzati.

Come fare? Il metodo più comune è quello di andare nelle impostazioni della privacy e rimuovere le spunte blu ma non è questo il trucchetto a cui faremo riferimento.

Pochissimi conoscono questo trucco segreto per guardare lo stato WhatsApp senza farsi vedere

Infatti, basta semplicemente mettere il telefono in modalità offline, staccare quindi la connessione, e poi rientrare nell’applicazione. A questo punto basta andare sulla schermata stati (nell’iPhone è in basso a sinistra della schermata principale) e selezionare lo stato che si vuole vedere. Fatto ciò avremo visualizzato lo stato ma non compariremo nella lista dei visualizzati.

In questo modo il contatto non saprà mai che avremmo visto ciò che ha pubblicato anche quando riattiveremo la connessione. Attenzione però ad una cosa importante. Infatti, una volta riattivata la connessione lo stato che abbiamo visualizzato sarà inserito tra i visualizzati.

Da noi risulta come se lo avessimo visualizzato ma se ci clicchiamo nuovamente sopra (anche per sbaglio) compariremo nella lista dei visualizzati vanificando il tutto.

