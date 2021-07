Alla base della nostra costituzione corporea sta il metabolismo. Può essere lento o veloce, motivi per cui influirà sulla nostra capacità di assorbire i nutrienti che ingeriamo col cibo. Ma che cos’è il metabolismo? E soprattutto, siamo sicuri che le diete fai da te lo migliorino? Per rispondere a queste domande vediamo insieme 3 abitudini comuni che rallentano il nostro metabolismo e ci fanno ingrassare.

Due parole sul metabolismo

Senza entrare troppo nel dettaglio, cerchiamo di capire che cos’è il metabolismo. Si tratta di quel processo che consuma l’energia acquisita col cibo che mangiamo. Come la consumiamo? Respirando, facendo battere il cuore e tante altre funzioni “autonome”, ma anche muovendoci. Vien da sé quindi, che più in fretta bruciamo l’energia che abbiamo acquisito e più assorbiremo le calorie velocemente. Questo è l’obiettivo da raggiungere se vogliamo perdere qualche chilo o semplicemente raggiungere il giusto equilibrio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Perché mangiare di meno ci fa ingrassare

Ci sono diversi fattori che possono influire sulla velocità del nostro metabolismo. Ad esempio, gli uomini generalmente bruciano calorie più velocemente rispetto alle donne. Potremmo aver ereditato un metabolismo lento o avere passato i 40 anni. Infatti, da quest’età in poi il metabolismo non fa che rallentare.

Detto ciò, ci sono alcune abitudini che certamente non aiutano il nostro metabolismo a mantenere il giusto ritmo. Una di queste può sembrare molto inaspettata. Infatti, se passiamo improvvisamente a una dieta con poche calorie, possiamo finire per ingrassare. Infatti, il corpo pensa di dover immagazzinare le poche calorie che riceve per far fronte a un periodo di carestia. Ecco che quindi otteniamo il paradosso e qualsiasi sgarro che ci concediamo avrà effetti ancora peggiori sulla linea. Il segreto è mangiare tante calorie al giorno quante ne consumiamo. In particolare, dobbiamo evitare Questo ingrediente contenuto in molti cibi estivi minaccia i nostri livelli di glicemia.

Il digiuno

Lo stesso principio va applicato alla tecnica del digiuno. Per compensare i lunghi periodi di tempo senza calorie, il corpo ne immagazzinerà di più bruciandone meno. Al contrario, dovremmo tenere la fame sempre sotto controllo con degli snack frequenti e salutari.

Mangiare troppo in fretta

Un’altra abitudine comune è quella di mangiare molto velocemente. In questo modo, però, non mastichiamo completamente il cibo e ingoiamo troppa aria. Il primo fattore rallenta la digestione mentre il secondo causa meteorismo. Il metabolismo quindi rallenta per far fronte alla fatica. Ne consegue che più lentamente mangiamo più favoriamo il nostro metabolismo.

Ecco spiegate le 3 abitudini comuni che rallentano il nostro metabolismo e ci fanno ingrassare.