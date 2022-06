Si avvicina a grandi passi il mese di luglio e per molti italiani potrebbe essere già tempo di ferie. Tra le famiglie che potrebbero partire, tutte quelle che hanno visto i figli coinvolti negli esami scolastici di giugno. Poi sappiamo bene che luglio, per coloro che possono scegliersi le ferie quando vogliono è il mese delle certezze. Da sempre, infatti è il più caldo e stabile dell’anno e trovare perturbazioni che possono rovinare le vacanze è davvero difficile. Se magari non abbiamo ancora prenotato e aspettiamo l’offerta last minute, ecco un’idea che potrebbe fare al caso nostro. Ma luglio è anche un mese centrale per quanto riguarda l’oroscopo. Chi doveva essere protagonista lo sta già facendo, come Ariete e Toro, ma c’è anche chi patirà parecchio nei prossimi giorni.

Cancro e Gemelli in difficoltà

Luglio sembra essere un mese abbastanza tranquillo per la gran parte dei segni, ma con Cancro e Gemelli abbastanza in difficoltà. Questi ultimi, vivranno un periodo abbastanza turbolento, perché sentono di essere energici, ma di non avere il supporto della fortuna. I Gemelli dovranno stare attenti a non compiere passi falsi sia in amore che sul lavoro, a causa dell’insofferenza. È previsto infatti un mese abbastanza nervoso sia con i colleghi che con i superiori.

Probabilmente l’unico segno che avrà stelle pianeti contrari a luglio è il Cancro. C’è poca fiducia nel futuro, più pessimismo che ottimismo e si guarda al bicchiere mezzo vuoto. Nessun Pianeta sembra essere alleato del Cancro in questi giorni, cosa che determina un senso abbastanza profondo di scoramento. Meglio pensare a rilassarsi, se è possibile, invece di andare a incaponirsi in problematiche lavorative perse in partenza. Consigliabile, secondo la visione delle stelle, fare affidamento sul partner, coinvolgendolo nel proprio momento no.

Luglio potrebbe iniziare proprio malissimo per questi 2 segni bersagliati dalla sfortuna mentre per il Toro grandissime sorprese in arrivo

Toro che, come l’Ariete, sappiamo tutti essere il grande protagonista di questo 2022. In modo particolare, dopo un inizio mese abbastanza tranquillo, dal 10 in poi potrebbero concretizzarsi moltissime idee e sforzi del lavoro. Per tutti i Tori che ancora non sono in ferie, potrebbero essere infatti i giorni da incorniciare da un punto di vista professionale. Le stelle sembrerebbero propense anche a suggerire un cambiamento storico e coraggioso.

Dove si nasconde la fortuna

La grande sorpresa di luglio, ma anche di tutto l’anno, potrebbe infatti nascondersi all’interno del Mondo lavorativo. Dal nulla o quasi, potrebbe arrivare la grande chance della vita. Sia all’interno dell’azienda per cui lavoriamo, con una promozione e un eventuale trasferimento. Ma anche per un colpo di spugna clamoroso, che potrebbe portare il Toro a lasciare l’attuale lavoro per realizzare quello da sempre sognato. Luglio potrebbe iniziare proprio malissimo per questi 2 segni, mentre le stelle sarebbero chiaramente alleate dei Tori.

