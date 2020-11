Sono tempi duri, anzi durissimi. La crisi sanitaria, il lockdown e i nuovi DPCM hanno sferzato un duro colpo all’economia italiana. Per molti italiani è diventato difficile arrivare a fine mese, figuriamoci pagare le bollette. Cosa possiamo fare? Nell’attesa di sapere quali saranno le misure adottate dal Governo in materia economico-sociale, in questo articolo parleremo di luce e gas, se la bolletta è troppo salata si può procedere in questo modo.

Chiedere di pagare bollette di luce e gas a rate è un diritto del consumatore e le modalità attraverso cui il cliente può farlo sono espressamente dichiarate nel contratto di fornitura. In questo articolo proveremo a spiegare come fare a chiedere la rateizzazione della bolletta luce e gas, a seconda che si abbia un contratto con Enel o col Servizio Elettrico Nazionale. Prima di procedere è bene ricordare che Enel e Servizio Elettrico Nazionale non sono la stessa società. Mentre Enel si occupa di luce e gas a condizioni di libero mercato, il Servizio Elettrico Nazionale segue le offerte del Servizio di Maggior Tutela. Le tariffe sono quindi regolamentate dall’Autorità per l’Energia Elettrica.

Rateizzazione: quando si può chiedere con Enel?

Ci dispiace iniziare con le cattive notizie, ma bisogna dire che purtroppo non è sempre possibile ottenere la rateizzazione della bolletta. Se si ha un contratto con Enel si può richiedere la rateizzazione solo in questi casi:

a) non devono essere in corso altre rateizzazioni;

b) il pagamento deve avvenire per bollettino postale.

Per richiedere la rateizzazione si può chiamare il numero verde 800.900.860 o entrare nell’area clienti dedicata sul sito Enel Energia.

Quando si può chiedere con il Servizio Elettrico Nazionale

Nel caso in cui si abbia un contratto di fornitura con il Servizio Elettrico Nazionale, questi sono i casi in cui si può ottenere la rateizzazione:

a) l’importo della bolletta di conguaglio deve essere pari o superiore a 75%

Per richiedere la rateizzazione si hanno due alternative. Si può infatti scegliere se chiamare numero verde gratuito 800.900.800 (solo per chiamate da telefono fisso) o il numero a pagamento 199.50.50.55 (solo per chiamate da telefono cellulare).

Prima di chiedere la rateizzazione, si ricorda di assicurarsi di avere codice fiscale e numero del contratto a portata di mano.