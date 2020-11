Le nocciole sono un ingrediente utilissimo per preparare golosi dolci e creme. Gli amanti di questo cibo possono anche consumarle al naturale. Perché le nocciole sprigionino davvero tutto il loro sapore è necessario, però, tostarle. Una volta tostate, le nocciole diventano ottime alleate per la nostra salute.

Sono, infatti, una ricca fonte di vitamina E. E possono essere sminuzzate e aggiunte a yogurt e porridge a colazione. Ma non solo! Possono anche impreziosire il muesli, i cereali o diventare la granella preferita da grandi e piccini. Ecco i metodi infallibili per tostare le nocciole in casa in modo semplice e veloce anche senza forno.

Tostare le nocciole al forno

Il metodo più comune è quello della tostatura al forno. Questo permette di ottenere nocciole tostate in modo omogeneo in pochissimo tempo

Per iniziare bisogna innanzitutto sgusciare le nocciole. Per farlo bisogna munirsi di schiaccianoci e rimuovere con attenzione le pellicine. Quelle che sono più difficili da togliere possono essere rimosse a cottura ultimata sfregando le nocciole con le mani. Le nocciole vanno, poi, poste su una teglia senza che si soprappongano.

Il prossimo passo è quello di infornare in un forno preriscaldato a circa 180°. Chi volesse una cottura un pò più lenta, ma omogenea e senza rischi, può abbassare la temperatura fino ai 100°.

Non resta, quindi, che cuocere circa dieci minuti, girando le nocciole di tanto in tanto. A cottura finita, spegnere il forno e lasciare che si raffreddi, con le nocciole ancora dentro per almeno dieci minuti.

Nocciole tostate in padella e nel microonde

Ecco i metodi infallibili per tostare le nocciole in casa in modo semplice e veloce anche senza forno. Il primo prevede di tostare le nocciole in padella. Dopo aver pelato le nocciole queste vanno poste su una padella una di fianco all’altra. Dopodiché bisogna cuocerle a fuoco medio finché non sono ben tostate, girandole ogni tanto.

L’alternativa è quella di tostare le nocciole al microonde. Poste su un piatto, queste vanno cotte alla massima temperatura per circa dieci minuti. È importante, però, interrompere le cottura circa una volta al minuto per controllare lo stato delle nocciole. Il risultato sarà gustosissimo, ma il colore delle nocciole potrebbe risultare più chiaro del solito.