C’è chi li chiama ortaggi, ma tecnicamente questi son frutti dato che crescono da fiori ed hanno i semi. Per quanto siano formati al 95% di acqua rimarremo sorpresi dagli incredibili effetti positivi che i cetrioli hanno sul nostro organismo. Diversi studi confermano i potenziali impatti positivi che questa prelibatezza d’estate ha sull’intero sistema cardiovascolare. Ecco perché l’ortaggio preferito nelle insalate estive è un grande amico del cuore secondo gli studiosi. Dopotutto è perfetto per il periodo attuale, ha pochissimi carboidrati e va d’amore e d’accordo in tante pietanze, come in questa prelibatezza hawaiana.

L’ortaggio preferito nelle insalate estive è un grande amico del cuore secondo gli studiosi

Il suo grande potenziale sulla nostra salute non si ferma alla sola idratazione, già da sola di supporto per il caldo estivo. I cetrioli contengono la vitamina K, fondamentale per la coagulazione del sangue e nelle ossa, e hanno importanti proprietà antiinfiammatorie. Vediamo allora perché questo ortaggio è un toccasana per tutto il sistema cardiovascolare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Riduce il livello di zucchero nel sangue

A livelli ridotti di zucchero nel sangue corrisponde un rischio sempre più basso di danneggiamento dei vasi sanguini. È anche in questo che il cetriolo fa la sua parte per due motivi. Innanzitutto, questo ortaggio ha un basso contenuto di carboidrati. La seconda ragione è da ricercare nella sua pelle poiché ricca di nutrienti e fibre. Per chi soffre di diabete i cetrioli potrebbero essere di grande supporto contro la malattia.

Contro la pressione alta

Mangiare cetrioli porta alla vasodilatazione che, di conseguenza, potrebbe favorire l’abbassamento della pressione sanguina. Per il loro apporto di magnesio e potassio, complice il basso contenuto di sodio, sono spesso indicate dai dottori nelle diete contro l’ipertensione.

È uno scudo per il cuore

Questo ortaggio contribuisce nel ridurre il rischio di cancro e cardiopatia grazie alla sua azione ossidante. Infatti, i cetrioli sono abili nell’eliminare i radicali liberi dannosi che, secondo alcuni studi, rientrano fra le cause di queste malattie.