Tutti ne abbiamo almeno un paio in casa e tutti li abbiamo utilizzati in tantissime occasioni. I jeans sono un capo che si adatta bene a quasi ogni evento. Sono bellissimi abbinati ad una giacca elegante per un evento formale o a una semplice t-shirt per fare una passeggiata con gli amici. Il tessuto in denim rende questi pantaloni resistenti e duraturi nel tempo. Ma se abbiamo dei jeans che non utilizziamo faremo bene a riflettere un attimo prima di buttarli via. Quando abbiamo dei jeans vecchi che non utilizziamo più, infatti, si possono riciclare in una miriade di soluzioni creative.

Come creare un perfetto paio di shorts per l’estate con i vecchi jeans

Una di queste soluzioni sono gli shorts. Pantaloncini corti ideali per l’estate, comodi e versatili, da utilizzare in tantissime occasioni e con moltissimi abbinamenti. Non occorre tanto per creare un perfetto paio di shorts per l’estate con i vecchi jeans: un metro da sarto, delle forbici, un gessetto e, ovviamente, un paio di vecchi jeans.

I jeans da scegliere per questa operazione sono dei jeans che ci calzano bene. Meglio non sceglierli troppo elasticizzati per un risultato ottimale. Inoltre è bene ricordare che se scegliamo dei jeans larghi anche gli shorts saranno larghi e, viceversa, se li scegliamo stretti saranno stretti anche gli shorts. Una volta scelti i jeans adatti è necessario scegliere la lunghezza.

Poiché andranno successivamente piegati o sfilacciati, ricordiamoci sempre di tagliarli di una lunghezza maggiore rispetto a quella che effettivamente vorremmo. Quindi, segniamo il punto del taglio con un gessetto, e col metro da sarto misuriamo e controlliamo se le due gambe siano della stessa lunghezza

A questo punto procediamo al taglio. Non è importante che il taglio sia troppo preciso, una volta piegati o sfilacciati le parti storte non saranno visibili. Una volta tagliati i jeans sarà sufficiente piegare le estremità per creare dei risvolti e fissare i lati con un punto di cucito. Si può anche sfilacciare l’orlo mettendo i jeans in lavatrice e ripetendo il lavaggio fino ad ottenere l’effetto desiderato.