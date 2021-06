Durante l’estate tutti hanno voglia di consumare cibi freschi e gustosi. Un’opzione sempre valida in questi casi consiste nel preparare diversi tipi insalate: una di queste è la deliziosa panzanella. Per questo oggi spieghiamo come preparare questa deliziosa variante della panzanella che conquisterà i nostri cuori con un ingrediente segreto. Ecco come preparare una versione di mare in tempo zero.

Gli ingredienti

Gli ingredienti per circa 5 persone:

a) 500 grammi di pomodori;

b) 200 grammi di pane;

c) uno spicchio di aglio;

d) basilico, quanto basta;

e) cipolla, quanta basta;

f) una scatoletta di tonno sott’olio o al naturale;

g) olio extravergine di oliva, quanto basta;

h) sale, quanto basta.

Questa deliziosa variante della panzanella conquisterà i nostri cuori con un ingrediente segreto

Per discostarci un attimo dalla tradizione abbiamo scelto di inserire un alimento molto facile da reperire che darà un tocco in più al nostro contorno: il tonno in scatola.

Incominciamo a scolarlo per rimuovere l’olio in eccesso e a metterlo da parte all’interno di una ciotolina.

Prediamo poi il pane e tagliamo su un tagliere a cubetti. Mettiamolo a tostare in padella con un filo di olio per renderlo croccante.

Laviamo e tagliamo i pomodori mettendoli dentro a un piatto da portata.

Sminuzziamo uno spicchio di aglio pulito con uno spremiaglio.

Sciacquiamo il basilico sotto l’acqua e trituriamolo.

Togliamo il pane dal fuoco e inseriamo il tutto nel composto.

Uniamo tutti gli elementi, giriamoli accuratamente e diamo un abbondante giro di olio aggiungendo un pizzico di sale per insaporire. Non esageriamo perché già il tonno contribuisce a dare sapidità al piatto.

Questo genere di piatto è molto versatile e si può rivisitare in vari modi. C’è chi aggiunge il cetriolo, chi inserisce anche dell’insalata fresca o del formaggio. Insomma ce n’è per tutti i gusti.

