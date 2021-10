Il 1492 fu una data molto importante perché Cristoforo Colombo scoprì le Americhe. Da quel momento vi fu uno scambio non solo a livello di cultura, ma anche alimentare.

Infatti, in Europa arrivarono piante e ortaggi completamente sconosciute, fino a quella data. Prima non avevano molta scelta in tavola e l’alimentazione consisteva in cereali, legumi, pane. La carne era un bene di lusso ristretto che solo i nobili potevano mangiare. Con l’aumento dei viaggi, quindi, aumentarono anche le scelte alimentari, così arrivò la patata, l’ananas, il pomodoro, il peperone e molte spezie saporite e invitanti. Ma non furono gli unici cibi a giungere. Tra i tanti, c’era anche la zucca, che oggi chiamiamo “Americana”.

L’ortaggio di stagione povero di grassi e ricco di vitamine che non può assolutamente mancare nell’orto

Portare la zucca in Europa fu un vero successo, oltre a essere un ortaggio scenico e bello da vedere, è molto buono e contiene una miniera di nutrimenti. È un alimento molto leggero e ideale per le diete ipocaloriche. In 100 gr di zucca gialla ci sono solamente circa 18 calorie. In generale, nelle Curcubite, ce ne sono circa 26.

Contiene più di 90 gr di acqua, 1 gr di proteine, 0,10 grammi di lipidi e poco più di 2 gr di zuccheri. È un’ottima fonte di beta-carotene, precursore della vitamina A, antiossidante utile a contrastare i radicali liberi, a mantenere in salute pelle e occhi. Ma troviamo anche le vitamine B, C, E, importanti per potenziare il sistema immunitario e regolare il metabolismo. Include una quantità notevole di potassio, fosforo, calcio, minerali che proteggono il sistema cardiovascolare e le ossa.

Consigli per coltivarla

Il periodo perfetto per raccogliere questo prezioso frutto è l’autunno, anche se possiamo conservarlo per mesi, in luoghi asciutti. Oltre a essere un perfetto protagonista delle nostre ricette, possiamo decorarlo, soprattutto in prossimità del giorno di Halloween.

Coltivarla non è proprio un gioco da ragazzi, ma con le cure e le attenzioni giuste, possiamo fare un gran lavoro. Non ama l’eccessivo freddo, ma neanche i climi troppo caldi e ha bisogno di spazio nell’orto. Richiede un terreno altamente nutrito e ricco, infatti è consigliabile aggiungere fertilizzanti, macerati o compost che possano donare potassio.

Possiamo coltivare le piantine anche in vasi di grandi dimensioni. Necessita di molta acqua ma teme i ristagni, che possono causare l’arrivo di malattie, le stesse della zucchina. Ma una volta matura, potremo raccoglierla e servirla con orgoglio a tavola.