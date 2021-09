Non tutti sanno che non esiste solo un tipo di zucchina. Al supermercato di ogni regione possiamo trovarne di diverso tipo. Più lunghe o corte, verde chiaro o scuro, lisce o rigate, altre più particolari e colorate. Ci sono le zucchine nere, gialle, bianche, ma hanno tutte più o meno lo stesso sapore.

Spesso le acquistiamo senza sapere come cucinarle, ma in realtà le zucchine sono molto versatili. Appena colte con il loro fiore, sono un vero spettacolo da usare per tante ricette. Non utilizziamole solo per tristi minestroni e frittatine, ma prepariamo altri piatti semplici e più gustosi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco 3 ricette semplici e 2 preziosi consigli per cucinare e preparare ottime zucchine

Per realizzare le zucchine trifolate per 4 persone, un contorno gustoso ma molto veloce, recuperiamo questi ingredienti:

500 gr di zucchine;

3 spicchi d’aglio;

olio extravergine d’oliva;

prezzemolo, sale e pepe q.b.

Laviamo e tagliamo le zucchine a rondelle o quadratini. In una padella grande facciamo dorare l’aglio con olio, poi aggiungiamo il resto degli ingredienti. Facciamo saltare il tutto a fiamma viva per 6-10 minuti, dipende se vogliamo più o meno croccanti. In alternativa, possiamo aggiungere qualche pomodorino o la passata e sostituire l’aglio con la cipolla.

Le schiacciatine

Per cucinare un aperitivo o un secondo sfizioso, prepariamo delle schiacciatine da friggere o cuocere in forno. Gli ingredienti per 2 persone sono:

200 grammi di zucchine;

3 cucchiai di farina 00;

un uovo;

50 gr di formaggio grattugiato;

100 gr di scamorza affumicata;

sale e pepe q.b.

Dopo aver lavato le zucchine, tagliamole a julienne o grattugiamole. Inseriamo tutti gli ingredienti in una ciotola e amalgamiamo bene, fino a creare un impasto morbido. Per chi vuole, si può aggiungere anche qualche pezzo di prosciutto cotto o altro affettato. Creiamo dei dischetti e friggiamoli nell’olio in padella o cuciniamo in forno con teglia foderata.

I bocconcini

Se vogliamo preparare golosi bocconcini da cucinare al forno, tagliamo le zucchine sul lato lungo molto sottili. Spalmiamo con un cucchiaino del pesto di basilico, tritiamo qualche mandorla e aggiungiamo mozzarella, anche di bufala. Una volta arrotolata la zucchina, con all’interno gli ingredienti, mettiamo 5 minuti in forno ventilato a 150 gradi. In uscita, per arricchire, spolverare con mollica tostata.

2 consigli

Quando laviamo le zucchine con l’acqua, bisogna poi asciugarle. Se dobbiamo creare dei piatti asciutti, infatti, dobbiamo eliminare ogni traccia d’umidità. Per perdere acqua è consigliabile anche salarle leggermente a crudo, anche prima di grigliarle.

Quindi, ecco 3 ricette semplici e 2 preziosi consigli per cucinare e preparare ottime zucchine, ora che li conosciamo, non ci resta altro che provare le nostre doti da chef.

Approfondimento

Per ottenere panature perfettamente croccanti e gustose, da urlo, bisogna aggiungere questo ingrediente buonissimo.