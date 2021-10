Le prime tracce della ricetta della pasta frolla non sono chiare e note, ma sicuramente ha origini molto antiche.

Intorno al 1500 troviamo un antenato della ricetta in un manoscritto di un cuoco francese. Ma solo qualche secolo dopo riscuote il giusto e meritato successo, grazie all’opera culinaria rinomata di Bartolomeo Scappi.

Oggi rappresenta un grande classico anche per la pasticceria italiana, molti dolci e dessert hanno come protagonista questa deliziosa pasta fragrante. In linea generale, esistono diverse tecniche di precisione per realizzare la pasta frolla.

Il primo procedimento consiste nel lavorare il burro, insieme allo zucchero, a 13 gradi, poi integrare farina e uova. Prima di utilizzarla bisognerà, però, conservare l’impasto in frigorifero per 12 ore.

Il secondo metodo prevede prima la lavorazione di farina e burro, solo dopo mischiare lo zucchero e le uova. Nel terzo sistema, invece, dovremo montare il burro, aggiungere prima lo zucchero e dopo uova e farina.

Ogni procedimento porterà a un tipo di compattezza diversa, più o meno friabile. Possono anche variare le percentuali di ingredienti, questo dipenderà da cosa vogliamo realizzare. Ma non tutti possono mangiare questa squisitezza e spesso le uova rappresentano un limite.

Come sostituire le uova nella pasta frolla e 3 deliziose alternative al classico impasto

Non dobbiamo rinunciare a mangiare la pasta frolla, perché, per fortuna, esistono delle buonissime alternative che non prevedono l’uso delle uova.

La prima possibilità è davvero incredibile, sembrerà strano ma possiamo sostituire le uova con la polpa di zucca. Basterà bollirla o infornarla e frullarla, il risultato sarà molto delicato. Per 500 gr di farina usiamo circa 180 grammi di zucca cotta.

Ma non è l’unica soluzione, perché possiamo anche utilizzare la polpa di mele, banane o yogurt. Ogni uovo possiamo scambiarlo con mezza banana matura oppure con 40 gr di mela frullata, 70 gr di yogurt intero. È anche un ottimo modo per fare mangiare un po’ di frutta ai bambini senza fare tante storie.

Le varianti

Per chi non vuole replicare la classica ricetta della pasta frolla, esistono delle varianti, ugualmente buone. Perfetta per crostate e torte è l’impasto integrale senza il burro. Per 300 gr di farina integrale usiamo circa 80 gr di olio. Non è assolutamente difficile prepararla e consente agli intolleranti ai latticini di poterla mangiare.

Per chi invece non tollera il glutine, la soluzione è mischiare 250 gr di farina di riso e 100 di farina di mais. Infine, i più golosi, che non vogliono eccedere con i grassi, potranno preparare la pasta sfoglia con la ricotta. Per 500 gr di farina basterà usare 250 gr di ricotta nell’impasto.

Ecco come sostituire le uova nella pasta frolla e 3 deliziose alternative al classico impasto da proporre ad ospiti e familiari.