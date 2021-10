Non si può negare, i fiori aggiungono alla casa quel tocco di colore e natura che migliora qualsiasi stanza. C’è chi non può fare a meno di comprarne un mazzolino ogni volta che passa davanti a un fioraio, un’abitudine più che comprensibile.

A molti, però, l’idea di dover costantemente ricomprare fiori perché il bouquet precedente è appassito non entusiasma granché. Anche in questo caso, però, c’è una soluzione a questo piccolo problema. Avere meravigliosi bouquet di fiori che non appassiscono non è più fantasia grazie a questo metodo. Sorprendentemente, sarà un tipo di tessuto a venirci in aiuto. Andiamo a scoprire quale.

Se abbiamo un po’ di tempo per le mani, procuriamoci della seta o dell’organza sintetica dei nostri colori preferiti. L’idea, infatti, è quella di creare dei fiori realistici con questi meravigliosi tessuti. Se vogliamo dare un tocco più realistico, usiamo differenti tonalità dello stesso colore.

Importante è evitare un tessuto che contenga cotone, poiché non si arricciolerebbe come l’organza. Chiaramente, la quantità di tessuto dipende dalla grandezza del fiore e da quanti strati abbiamo intenzione di fare.

Armiamoci di cartone e taglierino per la parte tecnica

Fare i fiori di seta o di organza è semplicissimo. Cominciamo tagliando 1 cerchio di cartone della stessa grandezza del nostro fiore. Per essere precisi, possiamo usare un compasso o un semplice bicchiere o piatto. Una volta fatto il primo, tagliamone un altro di circa 1,5 o 2,5 cm più piccolo di diametro.

Poniamo i nostri cerchi sul tessuto che vogliamo utilizzare, che sia seta o organza. Tagliamo 5 o 6 cerchi di questo, più se vogliamo un fiore ricco di petali. Per evitare che i petali si sfilaccino, passiamo delicatamente i bordi sulla fiamma di una candela o di un accendino, facendo particolare attenzione a non scottarci o bruciare il tessuto.

Una volta finito questo processo, impiliamo i petali in ordine di grandezza, dal più grande al più piccolo. Poniamo, quindi, prima i petali grandi e poi quelli ricavati dai tondi di cartone, più piccoli.

Il tocco finale

Muniamoci di ago e filo e fissiamo i petali a partire dal centro del fiore, finché non diventano ben fissati. Se non vogliamo cucire, possiamo utilizzare la colla a caldo, sempre facendo attenzione a non bruciarci. Ed ecco che il nostro primo fiore è fatto.

