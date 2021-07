Sono diversi i malesseri e i disturbi che possiamo trovarci a sperimentare, magari anche all’improvviso. Se si rivelano fastidiosi in tutti i periodi dell’anno, esiste una stagione in particolare dove lo diventano ancora di più. Ovviamente, ci riferiamo proprio all’estate. Difatti, con il caldo e le temperature alte che rendono tutto più difficile, anche i possibili fastidi in questo periodo non fanno altro che metterci ancora più a disagio.

Possibili rimedi

Ovviamente, a seconda del caso specifico potremo trovare le soluzioni ideali. In linea di massima, però, quando ci riferiamo a disturbi blandi, quali un fastidioso gonfiore addominale, ad esempio, la soluzione la si trova quasi sempre nella dieta. Quindi nei cibi che decidiamo quotidianamente di mangiare. Alcuni alimenti, infatti, possiedono la capacità di diminuire diversi sintomi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

L’ortaggio altamente diuretico che stimola l’intestino, depura i reni e combatte il gonfiore

In giorni come questi, afosi e terribilmente caldi, è molto importante fare attenzione all’idratazione. Difatti, oltre a bere acqua a sufficienza, è fondamentale anche scegliere di mangiare cibi in grado di idratare e favorire l’espulsione. A questo proposito, oggi vogliamo svelare l’ortaggio altamente diuretico che stimola l’intestino, depura i reni e combatte il gonfiore. Ci riferiamo alle buonissime e apprezzatissime melanzane. Sebbene si tratti di uno degli ortaggi più conosciuti e comprati, solo in pochi ne conoscono tutti i vantaggi.

Tra questi, ad esempio, vi è il fatto che, essendo la sua struttura costituita di oltre il 90 percento di acqua, si presenta come un alimento altamente idratante e diuretico. Stimola il lavoro dell’intestino e di tutto l’apparato digerente. Inoltre, depura i reni e le vesciche e, grazie all’alto contenuto di fibre e altre componenti importanti, quali il potassio, riordina gli equilibri dello stomaco e anche dell’intestino. Donandoci, in questo modo, sollievo dal tanto fastidioso gonfiore addominale. Come in tutte le cose, però, raccomandiamo sempre di non esagerare. Difatti, anche l’alimento più benefico, se abusato, potrebbe creare problemi.