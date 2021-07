Estate, stagione di mare e spiagge dorate, ma anche di piatti a base di pesce e sport all’aperto. Ecco perché oggi andremo alla scoperta di un primo piatto capace di combinare la bontà delicata del salmone con l’apporto calorico delle uova. Infatti, ecco la variante estiva della carbonara capace di conquistare anche i più ostinati amanti dell’originale. Scopriamo subito come prepararla.

Gli ingredienti necessari per preparare questa buonissima variante della carbonara

Per preparare questa buonissima variante del tradizionale e amatissimo primo piatto romano ci serviranno i seguenti ingredienti:

Linguine 200 gr;

Trancio di Salmone 150 gr;

Pecorino sardo 30 gr;

uova 2;

olio un cucchiaino;

sale a piacimento;

pepe a piacimento;

Iniziamo subito a scoprire come preparare questo buonissimo primo piatto estivo.

Ecco la variante estiva della carbonara capace di conquistare anche i più ostinati amanti dell’originale

Per prima cosa preparare prendere il trancio di salmone e con l’ausilio di un coltello eliminare la pelle. Dotarsi poi di una pinzetta e con attenzione eliminare le spine. Infine, tagliare salmone in cubetti e mettere da parte. Prendere ora una padella, versarvi un cucchiaino d’olio e far scaldare a fiamma bassa. Quando l’olio sarà caldo alzare la fiamma e versare nella padella il salmone. Cucinare con cura, spegnere la fiamma e lasciare riposare coprendo la pentola con un coperchio. Prendere ora una pentola e mettere l’acqua a bollire. Salare, portare al punto di ebollizione e versare la pasta.

Mentre la pasta cucina prendere una ciotola e versarvi il formaggio e il pepe. Prendere le uova, dividere l’albume dal tuorlo e versare quest’ultimo nella ciotola. Con l’ausilio di una forchetta sbattere velocemente gli ingredienti fino ad ottenere un composto schiumoso. Scolare ora la pasta ricordandosi di conservare un bicchiere di acqua di cottura. Prendere una padella pulita e versarvi la pasta e il salmone. Accendere il fornello a fiamma bassa e versare le uova, facendo attenzione che non si formino grumi. Una volta finito aggiungere pepe a piacimento ed impiattare. La variante estiva della carbonara è pronta per essere gustata.

Approfondimento

