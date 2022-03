Inizia una nuova settimana, che ci porta a metà di marzo. Per qualcuno, il mese è iniziato alla grande, con fortuna e soddisfazione, per altri, invece, un po’ meno.

Per la settimana che inizia oggi, ci sono notizie importanti soprattutto per quattro segni, che ora approfondiremo. L’oroscopo di questa settimana, come vedremo, premia il Cancro ed il Leone, ma mette anche in difficoltà altri due segni. Andiamo quindi a capire cosa succederà nei prossimi 7 giorni.

Fortuna e sfortuna in queste giornate

Iniziamo con il Cancro, che in questi giorni vivrà una splendida congiunzione tra Urano e la Luna, che gli porterà fortuna dal punto di vista sociale. Insomma, è il momento giusto per organizzare una bella festa sabato sera, nella quale invitare amici vecchi e nuovi. Inoltre, è la settimana giusta per passare una domenica in famiglia, magari andando a trovare quei parenti lontani che vediamo poco.

Anche il Leone sarà molto fortunato, soprattutto dal punto di vista della produttività lavorativa. A partire da oggi, questo segno si impegnerà moltissimo e riuscirà, in men che non si dica, a raggiungere i suoi obiettivi professionali.

Buone notizie anche dal lato personale: a partire da mercoledì, l’influsso di Mercurio darà lo slancio al Leone per fare introspezione e ridefinire le sue priorità e i suoi desideri. Entro fine settimana sarà un Leone molto più motivato di prima.

L’oroscopo di questa settimana premia Cancro e Leone e mette in difficoltà questi due segni

Come anticipavamo ci sono anche segni sfortunati questo mese. Il primo è la Bilancia, che sentirà un malessere generale, una scarsa voglia di fare e di mettersi in gioco. Questo potrebbe portare a varie difficoltà sotto il punto di vista personale e magari anche a qualche ramanzina del capo a lavoro. La Bilancia deve quindi prendersi un attimo di riflessione, fare un bel respiro e trovare la motivazione che l’ha portata al successo negli scorsi mesi. Se riuscirà a mantenere l’equilibrio e a non farsi scoraggiare da questa settimana difficile, il resto del mese sembrerà tutto in discesa.

Concludiamo con il Gemelli, che sarà colpito da un eccesso di emotività. Ogni problema si trasforma in una tragedia, ogni battibecco diventa un furioso litigio. Per riprendere il controllo di sé stesso e della sua vita, il Gemelli dovrà imparare ad avere pazienza e contare fino a dieci prima di rispondere a una provocazione. In questo modo, il Gemelli vedrà tornare la serenità.

Approfondimento

