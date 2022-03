Nel mese di marzo una delle verdure di stagione sono i deliziosi asparagi, ottimi per preparare tante ricette e per le loro proprietà nutritive. Si tratta di una verdura molto versatile, che dona un tocco di gusto inimitabile a qualunque piatto. Inoltre, fornisce un ottimo quantitativo di fibre e di minerali.

Oggi proviamo quindi a creare con questo sano ortaggio un piatto davvero squisito. Dunque, ecco come usare gli asparagi per cucinare una delle pietanze più amate d’Italia, ovvero il risotto.

Ingredienti

Cuciniamo un risotto agli asparagi davvero spettacolare, ricco di gusto. Si tratta di una ricetta semplice e soprattutto che non richiede ingredienti troppo costosi. Ci permette quindi di fare una gran figura con gli ospiti, senza per questo costringerci a spendere troppi soldi.

Ecco di cosa abbiamo bisogno per 4 persone:

1 mazzo di asparagi verdi piuttosto sottili;

300 grammi di riso;

50 grammi di burro;

1 cipolla (o 2 scalogni, se preferiamo);

15 centilitri di vino bianco;

100 grammi di Parmigiano grattugiato;

1 litro di brodo vegetale;

sale;

pepe.

Ecco come usare gli asparagi per cucinare un risotto da leccarsi i baffi e fare il pieno di fibre

Iniziamo la nostra preparazione dagli asparagi. Tagliamoli a fette, dividendo le punte dal resto dell’asparago.

Iniziamo a mettere a scaldare il brodo vegetale, ci servirà per cuocere il risotto.

Poi facciamo sciogliere il burro in una padella e aggiungiamo gli scalogni o la cipolla, tritati finemente. Lasciamo scaldare la cipolla per un paio di minuti e poi aggiungiamo le fette di asparagi, punte escluse. Cuociamo a fuoco lento per 5 minuti. Aggiungiamo, poi, il riso e alziamo la fiamma. Versiamo il vino bianco in padella e iniziamo la cottura del risotto.

Una volta che il brodo è bollente, iniziamo ad aggiungerlo alla padella con gli altri ingredienti. Versiamone un terzo del totale, poi lasciamolo consumare. Aggiungiamo, poi, il resto e lasciamo consumare anche questo.

Durante la cottura assaggiamo il riso ogni tanto e regoliamo di sale e di pepe, se necessario.

A metà cottura, uniamo anche le punte degli asparagi. Poi aggiungiamo il Parmigiano grattugiato e una noce di burro e mescoliamo bene per farlo sciogliere.

Una volta consumato tutto il brodo, il nostro risotto è pronto, serviamo immediatamente per evitare che si scuocia.

