Quando si approcciano alle pulizie quotidiane molte donne usano i prodotti naturali acquistati nei supermercati o ne producono di propri. In alcuni casi i rimedi della nonna vanno per la maggiore e vengono utilizzati come sostituti dei prodotti da bancone. Il più delle volte, però, questi prodotti non hanno il risultato che speriamo e potrebbero deluderci. Vediamo perché.

Bicarbonato, aceto e sapone naturale vanno bene ma fino a un certo punto

Spesso, infatti, usiamo il bicarbonato attribuendogli delle proprietà che non ha. Esso è ottimo per alcuni tipi di pulizie ma non per tutto. Ad esempio, dovremmo sapere che il bicarbonato da solo non ha effetto sgrassante e che per renderlo tale avremmo bisogno di un detersivo vero e proprio, è così che potremo togliere l’unto.

Inoltre, il bicarbonato non è sbiancante né ha particolari proprietà contro le macchie. Per poterlo far funzionare a dovere dovremmo aggiungere l’acqua ossigenata o usare il percarbonato. Può però aiutare il detersivo della lavatrice a lavorare meglio e quindi usiamolo nel nostro elettrodomestico.

Il bicarbonato, dunque, potrebbe andare bene come base per dei prodotti di bellezza, uno scrub ad esempio. Esso è poi sicuramente utile nella preparazione di alcune ricette. Può pulire materassi e indumenti vari in quanto elimina i cattivi odori dai tessuti e per tale motivo è utile riporne una tazzina anche in frigorifero.

Anche sull’aceto c’è qualche mito da sfatare. Il suo uso è ottimale lì dove c’è da sciogliere qualche residuo, quindi va bene per il calcare nelle parti esterne o per le parti interne, come nel caso della lavatrice, ma non abusiamone.

Sono ottimi i rimedi naturali con bicarbonato e aceto, ma non si devono commettere questi errori se vogliamo un pulito duraturo

L’aceto infatti è molto aggressivo se usato sulle superfici metalliche, quindi sarà necessario fare attenzione su quali tipi di metallo lo passeremo. Se vogliamo ottenere un effetto migliore e anche meno inquinante, potremmo usare l’acido citrico in sua vece.

L’aceto rimane un ottimo antimuffa e anticalcare, da usare su pentole e stoviglie sia al momento del lavaggio che con panni asciutti, ma non attribuiamogli altri effetti che non ha.

E infine il sapone naturale di Marsiglia. Se usato su capi singoli per un prelavaggio è davvero ottimo e funzionale. Deve essere passato bene sulle macchie e lasciato agire a lungo sul tessuto prima di mettere l’indumento in lavatrice. Sarà necessario sfregare bene con le mani e aspettare che il sapone agisca perché il sapone in sé stesso non farà miracoli.

Né il sapone naturale a scaglie sciolto in acqua porterà a dei benefici reali se non aggiungeremo qualche additivo che faccia la differenza, sia per smacchiare che per sbiancare.

In effetti, sono ottimi i rimedi naturali che usiamo grazie ai rimedi della nonna, ma dovremmo avere qualche accortezza in più per non usarli inutilmente e senza benefici.