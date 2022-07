Questione di giorni e poi saremo ufficialmente nel mese di agosto 2022, il periodo del mare e delle ferie per antonomasia. Dal mare alle isole o alla montagna, dall’Italia all’estero per moltissimi italiani sarà comunque evasione dalla routine e dall’ordinario.

Inoltre per gli esperti di astrologia agosto si preannuncia denso di novità astrali. I movimenti e le congiunzioni dei pianeti lasciano pochi dubbi sui segni al top nei prossimi 31 giorni. Detta diversamente, l’oroscopo del mese di agosto premia 3 segni zodiacali su tutti, ossia i segni di fuoco.

Vediamo di capire perché, partendo anzitutto dall’analisi della posizione dei pianeti ad agosto.

Uno sguardo al cielo astrale per i giorni che verranno

Come sempre le maggiori (ma non le uniche) novità riguardano i c.d. pianeti veloci. Per loro stessa definizione, infatti, mutano e cambiano casa zodiacale con elevata frequenza rispetto alle altre stelle.

Pertanto osserviamo anzitutto il transito (sabato 23) di Sole dal segno del Cancro in quello del Leone. Nel nuovo segno vi resterà tuttavia fino al 24 del mese, prima di passare in Vergine.

Stesse dinamiche anche riguardo a Venere, attualmente in Cancro ma destinata a passare in Leone in data 12 del nuovo mese. Quanto a Mercurio, esso è già in Leone e gli esperti lo prevedono in transito dapprima verso il segno della Vergine (il 5), poi in quello della Bilancia (il 27).

Sul resto dei pianeti segnaliamo la presenza di Urano e Marte in Toro (ma il 21 Marte passerà in Gemelli). Infine Saturno e Giove sono ancora, rispettivamente, in Acquario e Ariete.

L’oroscopo di agosto premia 3 segni zodiacali nel campo soldi e lavoro

Per gli esperti di astrologia non c’è dubbio, l’estate 2022 si rivelerà la stagione d’oro dei segni di fuoco, ossia Ariete, Leone e Sagittario. Un intreccio di pianeti sia lenti che veloci si muovono all’unisono e a sostegno dei nativi di questi 3 segni zodiacali.

Per gli amici Ariete le stelle raccomandano di usare prudenza nella gestione dei soldi e delle spese in generale. Ad agosto si prevede un minore controllo delle uscite e un maggior ricorso ai prelievi in banca. In compenso le stelle non prevedono problemi in famiglia e sul lavoro, mentre la salute non darà particolari grattacapi. Si segnala un forte recupero, invece, sul lato dei sentimenti, specie nei giorni di vacanza con il partner.

Agosto sarà invece di forte recupero professionale per i nati sotto il segno del Leone. Dopo un luglio tormentato e burrascoso, per gli esperti la svolta nel campo del lavoro e degli affari è dietro l’angolo, già dai primi giorni del mese. Farà invece da contraltare l’amore, che non vivrà un periodo esaltante almeno fino al 20 del mese circa.

Per gli amici del Sagittario, infine, la parola magica sarà cambiamento, a 360°. Dal lavoro all’amore, dalla famiglia alle abitudini, sarà fortissima la voglia di rompere gli schemi e prendere nuove, rivoluzionarie decisioni. Le stelle peraltro consigliano di approfittarne, considerato il potente aiuto di Giove dalla casa dell’Ariete.

Il periodo sarà ottimo, infine, anche per iniziare una dieta dimagrante e/o purificante. La riconquista del benessere fisico aiuterà e rafforzerà il recupero dell’equilibrio interiore.

