Nell’articolo di oggi i Lettori potranno scoprire cosa riservano le Stelle per questa settimana.

L’Ariete vivrà sulle montagne russe. I Leone, invece, dovranno approfittare della calma per riflettere sugli errori commessi in passato. I Capricorno raggiungeranno il successo tanto sognato. L’oroscopo della settimana, però, ci dice qual è il segno che riceverà più affetto di tutti. Scopriamo qual è.

Ariete, Toro e Gemelli

Ariete. Fine settimana incandescente, pieno di alti e bassi: in amore è il momento di buttarsi. Attenzione, però, ai ritardi sul lavoro. Curate il vostro aspetto.

Toro. Arrivano grandi progetti in amore: forse è il momento di pensare alle nozze. Da valutare la proposta di trasferimento che arriverà sul lavoro. Per quanto riguarda la salute, invece, attenzione all’alimentazione. Non esagerare con zuccheri e grassi.

Gemelli. Attenzione alle esternazioni troppo audaci. Nuove idee e freschezza sul posto di lavoro. Le energie, però, calano, fare un ultimo sforzo sarà necessario per superare questo momento.

Cancro, Leone e Vergine

Cancro. In amore è il tempo di lasciarsi alle spalle il passato e di cambiare. Settembre, infatti, è il momento giusto per un corso di aggiornamento sul lavoro. Da sfruttare il momento di energia al massimo.

Leone. Non sarà una delle settimane migliori, ma non tutti i mali vengono per nuocere. Sul lavoro la collaborazione sarà importante. È il momento giusto per ricominciare a prendersi cura di sé stessi.

Vergine. Non bisogna cedere alla costante inquietudine: per i single momento giusto per esplorare nuove mete. Sul lavoro, invece, è la settimana dei guadagni: le occasioni si susseguiranno. Mantenere la concentrazione con dello yoga sarà importante.

L’oroscopo della settimana ci dice qual è il segno che riceverà più affetto di tutti

Scorpione. In amore sarà un periodo difficile, ma le Stelle aiuteranno a non preoccuparsi del giudizio altrui. Per sopravvivere al lavoro bisognerà evitare l’invidia dei colleghi. Mangiare in maniera sana farà bene al corpo.

Sagittario. Quando si cerca un partner, meglio abbandonare i ricordi di infanzia e gli ideali familiari. Difficile la partenza al lavoro: ci vorrà molta pazienza. Inoltre, meglio evitare gli sforzi fisici.

Capricorno. Sono giorni di riscatto da grandi delusioni amorose. Sul lavoro, poi, il successo tanto sognato è a un passo.

Acquario. In famiglia è opportuno cercare rassicurazioni. Difficoltà a rispettare le scadenze sul lavoro: forse vanno riconsiderate le priorità. Una dieta più varia potrebbe fare molto bene.

Pesci. Tempo di cambiamenti e scelte in amore: c’è una fase di trasformazione in atto. Sul lavoro, invece, è ora di staccare un po’. Grande forma da mostrare con un look più sexy e provocante.

Bilancia al top

Bilancia. Il segno favorito della settimana. Periodo favorevole per le lunghe relazioni amorose. Sul lavoro bisognerà riposare e gestire al meglio le forze, ma il capo ne sarà fiero. Attenzione, però, al cibo e a lievi fastidi digestivi.