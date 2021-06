Oggi utilizzeremo per la nostra pasta al forno un ingrediente particolare: i carciofi. Se non abbiamo tanto tempo a disposizione, invece di mondare e trifolare i carciofi freschi passeremo alle alternative. Ossia usare i più piccolini, congelati, o anche quelli sott’olio. Oltretutto sta volgendo al termine anche la stagione di raccolta di questa verdura. Vediamo dunque come preparare una pasta al forno golosa e sfiziosa con questa facile e veloce preparazione che farà impazzire di gioia grandi e piccini.

Ingrediente buonissimo e ricco di tante proprietà salutari

Troviamo tante vitamine e sali minerali contenuti nei carciofi, ma anche acqua e fibre che rendono questa verdura diuretica e dunque depurativa.

I carciofi sono anche potenti stimolatori della bile, a favore della digestione e della funzionalità del fegato. Sono ortaggi perfetti per la detossificare l’organismo.

Inoltre contengono luteina, betacarotene, zeaxantina, acido clorogenico che sono dei preziosi antiossidanti. Essi ci proteggono dall’invecchiamento cellulare e combattono l’azione degenerativa dei radicali liberi.

Vediamo l’occorrente in cucina

Ingredienti (per 6/8 persone):

a) 1 kg di rigatoni;

b) 800 ml di besciamella;

c) 1 barattolo grande di carciofini sott’olio;

d) 200 gr di prosciutto cotto a dadini;

e) 200 gr di parmigiano grattugiato;

f) 2 cucchiai di pangrattato;

g) sale e noce moscata q.b.

Ecco come preparare questa gustosa pasta al forno veloce e originale

Cominciamo a scolare i carciofini e a tagliarli finemente. Versiamo i rigatoni in acqua bollente salata e scoliamoli quando ancora risultano ben al dente.

Condiamoli con tre quarti di besciamella, i carciofini e i dadini di prosciutto cotto. Poi aggiungiamo noce moscata quanto basta e gran parte del parmigiano, mentre ne lasceremo da parte due cucchiai circa.

A questo punto prepariamo una pirofila da forno, disponendo alla base un mestolo di besciamella. A seguire trasferiamo la pasta condita e finiamo con un mestolo di besciamella, parmigiano grattugiato e una spolverata di pan grattato. Facciamo cuocere la pasta al forno per circa 30 minuti a 190°, inserendo durante gli ultimi 15 minuti la modalità grill per gratinare la superficie. Ecco subito pronta la pasta al forno golosa e sfiziosa con questa facile e veloce preparazione che farà impazzire di gioia grandi e piccini.

