L’Oroscopo degli Angeli esalta, dal 23 al 29 ottobre, 3 segni baciati da salute e tanta fortuna. E da Ariete a Pesci, chi chiederà aiuto al suo angelo?

L’angelo custode è presente nelle preghiere di tante persone. E si dice anche che ogni segno zodiacale faccia riferimento ad un suo angelo protettore. Ecco, allora, l’oroscopo degli Angeli della prossima settimana su salute, amore e fortuna

Ariete: siamo tormentati dall’amore. Non ci diamo pace per una situazione che ci crea tanto dolore nella nostra anima. Occasione per affidarsi a Chamuel chiedendogli di guarire da questa sofferenza.

Toro: è arrivato il momento di fare pace con noi stessi e con una persona che ci sta cara. Altrimenti, il cattivo umore finirà per guastare altri rapporti. Chiedere aiuto a Hagiel non sarà una cattiva idea.

Gemelli: beati i Gemelli che continuano nel loro periodo di tranquillità. Risolto il problema di salute che ci dava fastidio, grazie a Raffaele, concentriamoci sugli affari, perché la fortuna è dalla nostra.

L’Oroscopo degli Angeli esalta, dal 23 al 29 ottobre, 3 segni. Ecco quali

Cancro: le chiacchiere fanno male. Noi siamo abituati a crearle, ma è normale che ci tornino indietro. Finendo per avere ripercussioni anche in casa. Più che mai fondamentale affidarsi a Gabriele.

Leone: per la prossima settimana, non dovremo scomodare Michele. Al lavoro tutto procede bene e, incredibile, ma vero, potremmo avere un briciolo di fortuna comprando un Gratta e Vinci, scegliendo quello giusto.

Vergine: questa settimana avevamo come parola d’ordine la leggerezza. Invece, non riusciamo a distinguere la gravità delle situazioni, ingigantendole. Per questo, affidarsi a Raffaele per chiedere raziocinio non sarebbe male.

Bilancia: Jophiel ci potrebbe aiutare ad essere più sereni, ma il grosso dello sforzo dobbiamo farlo noi. Altrimenti, come sta accadendo, si potrebbe incrinare il rapporto col partner, non più disposto a sopportare.

Ecco cosa succederà, dal 23 al 29 ottobre, agli altri 5 segni zodiacali

L’Oroscopo degli Angeli esalta, dal 23 al 29 ottobre, ancora lo Scorpione, come questa settimana. Tutto fila liscio in salute, amore e, soprattutto, fortuna (che non riguarda solo i soldi). Insomma, non disturbiamo Chamuel.

Sagittario: vorremmo essere più sereni, soprattutto nell’amore, ma siamo sempre inquieti e sul piede di guerra. Perché? Occorre farsi un bell’esame di coscienza affidandosi al nostro Zadckiel per ritrovare equilibrio.

Capricorno: è arrivato il momento di pianificare cosa fare durante le vacanze natalizie. La voglia di provare nuove emozioni è tanta, ma attenzione a non esagerare, come nostro solito. Sarà, poi, inutile poi disturbare Cassiel.

Acquario: Uriel ci sta dando una mano a diventare più saggi. Certo, l’età aiuta, soprattutto a non prendersela per delle stupidate che, da qui a un mese, neanche ricorderemo più.

Pesci: da dove arriva questo nostra improvvisa lotta al pragmatismo. Facciamo scelte, a volte, azzardate, d’istinto. Va benissimo, per sentirsi vivi, ma non dimentichiamo di chiedere consiglio ad Asariel.