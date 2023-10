Quali sono i vecchi cellulari che nel 2023 valgono una caterva di soldi oltre a Motorola e Nokia

Ci sono alcuni vecchi cellulari che abbiamo in casa e che potrebbero vale ancora tanto. Di solito quando si parla di questi prodotti si fa riferimento a Motorola e Nokia ma ci sono altri 2 modelli che nel 2023 stanno andando a ruba e che gli appassionati cercano con insistenza. Ecco quali sono.

È vero, Motorola e Nokia hanno ancora tanto mercato tra i collezionisti del vintage, eppure anche altri modelli quest’anno possono raggiungere valutazioni interessanti che ci permettono di guadagnare. Potremmo averli abbandonati da qualche parte in casa ed è uno spreco. Nei siti di aste si trovano persone interessate all’acquisto e noi dovremmo approfittarne.

Per esempio, il BlackBerry introdotto nel mercato dai canadesi della Research in Motion nel 1998 ha prezzi di vendita da valutare con attenzione. Soprattutto il modello 950. Ci sono 2 esemplari ricercati che non devono sfuggirci. L’Exchange Edition e l’Internet Edition. Hanno hardware identici ma software che si differenziano soprattutto nel modo in cui si collegano alla casella di posta. Questi cellulari non vanno confusi con i modelli 850 che avevano un modem 800 MHz invece del 900 MHz.

Decidere il prezzo giusto

Quali sono i vecchi cellulari da ricercare nel 2023? Uno è il BlackBerry 950. Se facciamo una ricerca sui siti d’asta non troviamo offerte particolari. Significa che pochi collezionisti li hanno e quindi il mercato potrebbe darci risposte inaspettate. Ma come facciamo a stabilire il prezzo di questi cellulari? Possiamo basarci sul valore che viene dato ad altri modelli meno rari e che superano la soglia dei 500 euro.

Per esempio, il modello Storm 9500 è in vendita a 122 euro e questo potrebbe essere il prezzo di partenza. Ma non dobbiamo fermarci qui. La serie Classic messa in commercio prima del 2015 è ricercata e i prezzi potrebbero superare i 500 euro. Il BlackBerry KeyOne uscito nel 2017 è ancora in vendita a prezzi che superano i 300 euro. Quindi per i vecchi modelli BlackBerry il range di prezzo cui fare affidamento è quello che parte da 500 euro e arriva a poco meno di 200 euro.

Quali sono i vecchi cellulari più desiderati

Per chi si è appassionato da subito alla modernità e ha virato sugli iPhone, nel 2023 sta spopolando il modello 8GB del 2007 I Generazione. Nei siti di aste on line sono in vendita con prezzi che superano i 5.000 euro e arrivano a 9.000 euro. A fare la differenza è lo stato di conservazione. Più sono nuovi e maggiore è il valore.

Se ne abbiamo in casa uno mai usato il prezzo potrebbe salire vertiginosamente e avvicinarsi a quelli proposti dai venditori online. Il sistema adoperato da questi cellulari era uno iOS 3.1.3 con display formato HVGA e telecamera con risoluzione 2 MP. Se cerchiamo nei siti specializzati nell’usato potremmo non trovarlo, potremmo trovare spesso la scritta non disponibile. Questo ci fa capire che si tratta di un pezzo raro da rivalutare assolutamente. Il vintage è sempre di moda e la nostalgia per la vecchia tecnologia spinge i prezzi verso l’alto. Facciamo un’attenta valutazione.