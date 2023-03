Settimana scorsa ci eravamo lasciati con la migliore dell’oro dal 2008 (Era dal crollo di Lehman&Brothers che l’oro non chiudeva una settimana così forte). Al termine della seduta del 24 marzo possiamo dire che l’oro consolida i rialzi delle settimane precedenti e prepara l’attacco ai massimi storici. Tuttavia, non possiamo non notare che ci siano stati segnali di debolezza che vanno monitorati con attenzione nel corso delle prossime sedute.

Perché l’oro ha mostrato segnali di debolezza?

L’oro ha perso terreno al termine della seduta di venerdì al termine di una seduta che ha visto i prezzi del metallo prezioso il livello chiave di 2.000 $, quando i timori di contagio bancario e le scommesse su una pausa nei rialzi dei tassi della Federal Reserve hanno sostenuto la domanda di beni rifugio.

Un dollaro un po’ più forte, un rimbalzo dei mercati azionari e un aumento della propensione al rischio sono probabilmente i fattori che hanno spinto l’oro al ribasso. Ma è probabile che l’oro continui a essere sostenuto da importanti sviluppi macro, questo è quanto dichiarato da alcuni esperti.

Le misure di salvataggio per le banche in difficoltà hanno attenuato i timori di contagio all’inizio della settimana, portando l’oro a registrare il primo calo settimanale in quattro settimane, con una flessione di circa lo 0,5%, nonostante lunedì sia salito ai massimi da un anno a questa parte, sopra i 2.000 $.

L’oro consolida i rialzi delle settimane precedenti e prepara l’attacco ai massimi storici: le indicazioni dell’analisi grafica

L’oro ha chiuso la seduta del 24 marzo in ribasso dello 0,61% rispetto alla seduta precedente, a quota 1.983,8 $. La settimana, invece, si è chiusa con un rialzo dello 0,52%.

Time frame giornaliero

La tendenza in corso è rialzista e al momento non ci sono pericoli all’orizzonte. L’unico ostacolo che resta da superare prima del raggiungimento dei massimi storici in area 2.200 $ passa per area 2.030 $.

I ribassisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza solo nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 1.953 $.

Time frame settimanale

A livello settimanale i livelli da monitorare sono gli stessi del giornaliero. Possiamo solo aggiungere che nel caso in cui venga rotta al rialzo la resistenza in area 2.155 $ l’obiettivo successivo potrebbe andare a collocarsi in area 2.500 $.