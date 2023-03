Un vino eccezionale che costa poco? È quello amato da Luciano Ligabue. Ha vinto l’Oscar e lo trovi al supermercato

Un vino eccezionale che costa poco? È quello amato dal cantante Luciano Ligabue. Ha vinto l’Oscar e lo trovi al supermercato. Non bisogna acquistare vini costosi, quando quelli ottimi si possono avere ad un prezzo accessibile e sono a portata di mano. Anzi questo vino italiano ha vinto la medaglia d’oro internazionale.

Non a caso è preferito nel Mondo anche da star, proprio per la sua qualità e il suo carattere spensierato.

L’Italia è una terra ricca di vini alcuni dei quali sono anche molto antichi. Il vino amato dagli imperatori Romani era il Falerno che nasce nel casertano. Il Greco di Bianco è un vino introdotto in Calabria dai Greci. In Toscana abbiamo la Vernaccia di San Gimignano. La sua produzione risale almeno al XIII secolo ed era il vino preferito dal grande scultore Michelangelo Buonarroti.

Un vino eccezionale che costa poco è il vino delle star

Un vino molto gradevole è il Lambrusco. Ha vinto la medaglia d’oro al Campionato del Mondo degli Champagne e Spumanti, nella categoria spumanti rossi. Un vino piacevole, poco impegnativo e con un tocco frizzante che lo incorona il vino più bevuto al Mondo.

Questo puro prodotto delle terre emiliane a Denominazione di Origine Controllata, si produce con alcune uve locali come il Grasparossa e Salamino. Si abbina bene ai piatti emiliani come i tortellini, le tagliatelle e le lasagne di pasta fresca.

Molti adorano questo vino che si presta per diverse occasioni. Lo si beve durante i pasti quotidiani, soprattutto quando le temperature cominciano ad intiepidirsi. Lo si può gustare fresco di cantina o freddo di frigo per una boccata frizzantina e gradevole al palato. La sua gradazione non elevata permette di servirlo anche nelle feste, degno rappresentante della categoria spumanti.

Ma il Lambrusco è un vino eccezionale che costa poco, amato da chef e star che confessano la loro passione per il vino emiliano.

A Luciano Ligabue piace il Lambrusco, come a Berlusconi

In Italia è il cantante Luciano Ligabue che apprezza il Lambrusco. Nel 1991 gli dedica “Lambrusco coltelli rose & pop corn”, il titolo del suo secondo album. In effetti il nonno di Ligabue coltivava le sue vigne a Lambrusco. Proprio in onore di suo nonno, insieme al fratello Marco, ha deciso di iniziare una produzione propria di Lambrusco. Le bottiglie dei Fratelli Ligabue si chiamano “Luna di febbraio”, il periodo in cui il nonno imbottigliava il vino.

Tra coloro che prediligono il Lambrusco vi è anche Berlusconi. Fu Vittorio Sgarbi a fargli conoscere questo vino. Berlusconi poi lo ha anche regalato a Putin, spedendogli alcune bottiglie.

Il Lambrusco è un vino leggero, piacevole e stuzzicante per la sua nota frizzante. Non a caso è il vino più bevuto al Mondo.