Si avvicina l’ultimo dell’anno e vorremmo essere più belle che mai, indossando abiti e outfit alla moda per questa serata speciale. Troviamo ispirazione tra questi 3 look glamour, cool ed eleganti ideali per questa occasione

Look da urlo per Capodanno: ecco delle strepitose idee di tendenza da sfoggiare a feste e serate

La domanda più frequente di questi giorni, e che sentiamo dire più e più volte, è cosa faremo la sera del 31 dicembre. Per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, c’è chi parteciperà a feste strepitose, serate di gala, cene eleganti o semplicemente in casa in compagnia degli amici più cari. Ma il vero interrogativo sarà: come vestirsi per la notte di San Silvestro? Qualsiasi sia l’evento a cui parteciperemo l’outfit dovrà essere impeccabile e cool, per mettere in risalto la nostra silhouette e sentirci sensuali e bellissime. Di certo il vestito che indosseremo dipenderà dall’occasione, ma sempre senza rinunciare allo stile. Esiste una sorta di bon ton non solo sul comportamento da seguire a tavola per i cenoni, ma anche sull’abbigliamento da scegliere per essere al top.

Look da urlo per Capodanno: come vestirsi e festeggiare il 2023

Per eventi più eleganti e chic dovremo optare per un dress code ricercato ed accattivante che sia alla moda e adatto alle nostre curve. Senza dimenticare di arricchire l’outfit con accessori luccicanti ma mai senza eccedere, per non risultare kitsch. Un completo alla moda adatto per trascorrere una serata piacevole, sia in casa che in qualche elegante locale, è con pantalone magenta a svasare e camicia. Il pantalone largo sotto al ginocchio sfila la figura, mentre il particolare colore acceso e allegro è la tonalità dell’anno perfetta per occasioni uniche. Abbiniamola con una camicia singolare, come quella con maniche a palloncino, tono su tono, nero, bianco o blu e scarpe in tinta.

Il secondo outfit è più indicato per una notte in discoteca o per party esclusivi, sfoggiando un abito in satin o argentato. L’effetto lucente del tessuto liscio e rasato, ideale per fisici più esili, illumina il volto e ci fa apparire raffinate ma con personalità. Che sia corto o lungo, scegliamo quello che ci valorizza di più, facendo attenzione agli accessori, che in questo caso non devono essere troppi. Potremo indossare delle classiche decolté, delle comode Mary Jane, dei mocassini di tendenza con il tacco e addirittura degli anfibi più particolari. L’ultimo look da urlo per Capodanno è il capo che sta letteralmente spopolando, ovvero la jumpsuit, una tuta elegante e alternativa di grande classe. Ne esistono vari modelli, più o meno eccentrici, di velluto o in altri tessuti, abbellito con dettagli gioiello da vera star.

Dove festeggiare l’ultimo dell’anno a Firenze

Se ci troviamo vicino Firenze, una città meravigliosa dalle mille sfaccettature, avremo tante alternative per festeggiare l’ultimo dell’anno. Nella Chiesa di Santa Maria Novella gli appassionai di musica classica potranno assistere ad un incredibile concerto con walzer e polke viennesi a partire dalle 22,30. A Piazza Duomo, circondati dalle bellezze artistiche ci sarà un concerto gospel intorno alle 22. Mentre a Piazza della Signoria diventerà palcoscenico di uno show di acrobatica e danza aerea. Non mancheranno serate danzanti nelle discoteche più rinomate e cenoni dove gustare prelibatezze toscane.