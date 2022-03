Ogni viso ha delle caratteristiche diverse, che lo rendono unico e bello. Potrebbe essere la forma della bocca o quel neo nel punto giusto. Gli occhi però sono spesso i protagonisti, perché catturano lo sguardo, soprattutto quando indossiamo la mascherina. Anche perché proprio grazie a loro possiamo esprimere le nostre emozioni, creando una grande varietà di espressioni. Questo movimento e la pelle delicata intorno agli occhi, però, potrebbero causare la comparsa di rughe o pieghe. Generalmente si trovano sulla palpebra o al lato esterno dell’occhio. Con l’avanzare dell’età poi è perfettamente normale che si formino delle rughe anche sotto gli occhi.

Se desideriamo nascondere questi dettagli e illuminare il nostro sguardo però possiamo ricorrere al trucco. Non abbiamo neanche bisogno di prodotti particolarmente costosi. Anzi, probabilmente li abbiamo già nella borsetta del trucco.

Perché quando mi trucco non riesco a nascondere le rughe?

Quando applichiamo del trucco su rughe, pieghe o brufoli, spesso otteniamo l’effetto contrario a quello che intendiamo raggiungere. Infatti, nel tentativo di nascondere questi dettagli, potremmo finire per metterli in evidenza con un trucco poco adatto. Non stiamo trattando una superficie piatta, dobbiamo quindi considerare che pieghe, rughe e altro formano delle ombre, perché sono in rilievo. Il nostro obbiettivo è minimizzare queste ombre.

Ne consegue che, se utilizziamo dei prodotti per il trucco che riflettono la luce, non faremo che mettere in evidenza ciò che vogliamo nascondere.

L’ombretto farà miracoli per nascondere rughe e pieghe degli occhi se applicato in questo modo

La prima cosa da fare è rimuovere l’olio naturalmente presente sulla pelle intorno agli occhi. Questo, infatti, potrebbe rendere l’ombretto poco uniforme quando lo applichiamo. Quindi, laviamoci il viso e utilizziamo un dischetto di cotone con acqua micellare o uno struccante per depurare la palpebra e la parte che sta intorno all’occhio.

A questo punto, utilizziamo il fondotinta per dare una colorazione di base agli occhi. Spesso, infatti, ci sono delle zone intorno agli occhi che tendono ad essere più scure del resto della pelle. Questo non farà altro che attirare lo sguardo in quei punti da cui vogliamo distoglierlo.

Evitiamo i fondotinta in crema o in mousse, perché possono accumularsi tra le pieghe. Preferiamo invece un fondotinta dalla consistenza abbastanza liquida. Applichiamolo dalle sopracciglia alle ciglia e dove riteniamo necessario. Dopodiché, copriamo il fondotinta con un ombretto neutro. Cerchiamo un colore che si avvicini abbastanza al nostro incarnato. Però, la cosa più importante è scegliere un ombretto opaco, che quindi non riflette la luce. In questo modo, l’ombretto farà miracoli per nascondere le ombre rendendo molto difficile notare le rughe.

Poi, possiamo dare un po’ di profondità applicandone uno più scuro dal margine esterno dell’occhio per una parte dell’incavo della palpebra.

Concludiamo l’opera con un leggero mascara e, soprattutto, con il piegaciglia. In questo modo le solleveremo abbastanza da coprire quelle zone dove di solito si formano pieghe e rughe.

Otteniamo poi il massimo anche dal nostro fondotinta, riuscendo ad assottigliare il viso se abbiamo una faccia tonda, allungata, a cuore o squadrata.