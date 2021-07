L’odore naturale insopportabile per zanzare e insetti anche più efficace degli spray chimici 

La scienza dice che esiste una pianta per allontanare le zanzare che è molto più potente del DEET (repellente). Spesso ci si rompe la testa per acquistare prodotti che allontanino zanzare e insetti vari, senza conoscere le caratteristiche di questa pianta. Ecco allora l’odore naturale insopportabile per zanzare e insetti più efficace degli spray chimici.

Utilità delle zanzare

Si è diffusa talmente la paura delle zanzare che se ne dimentica l’altro aspetto, la loro utilità. Come ben illustra questo articolo, se non ci fossero le zanzare forse non avremmo tutta la ricchezza della flora presente nel Mondo. Le zanzare in effetti hanno la stessa funzione delle api, sono insetti impollinatori. Aiutano così l’ecosistema mondiale a riprodursi e diffondersi sul pianeta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Pericolosità delle zanzare

Tuttavia in alcune parti del Mondo le zanzare trasmettono delle pericolose malattie, come la febbre gialla e la malaria. Diffuse soprattutto sulla fascia tropicale del pianeta, mietono moltissime vittime ogni anno, soprattutto bambini. Per fortuna da poco è stato appena diffuso il primo vaccino contro la malaria, ed è certamente una buona notizia.

L’odore naturale insopportabile per zanzare e insetti più efficace degli spray chimici

Ma le zanzare pizzicano anche l’uomo occidentale e provocano fastidio e leggere allergie. Pur tuttavia sono fastidiose, soprattutto la zanzara tigre. Per fermarle esiste un profumo d’origine naturale, un olio essenziale di una celebre pianta già nota per le sue proprietà repellenti. L’erba gatta, così chiamata perché funziona come un allucinogeno per i nostri mici, possiede queste capacità. Anzi l’olio essenziale d’erba gatta secondo uno studio americano, è addirittura più potente che il DEET o dietiltoluamide.

Il dietiltoluamide è la sostanza presente in quasi tutti i repellenti chimici per zanzare e insetti. Quando acquistiamo uno spray contro le zanzare, controlliamo l’etichetta e sicuramente troveremo questa sostanza. Ebbene lo studio americano dichiara che l’olio essenziale d’erba gatta è 10 volte ben più potente che il DEET. Proprio perché tanto potente va anche utilizzato seguendo le attenzioni richieste.