Fra gli innumerevoli insetti presenti sulla superficie terrestre, la zanzara è una di quelle presente un po’ ovunque. Questa presenza molto spesso fastidiosa tuttavia in alcune zone diventa pericolosa per le gravi malattie che provoca. Ebbene sembra incredibile ma c’è il vaccino contro la fastidiosa e pericolosa zanzara.

Le malattie trasmesse dalle zanzare

Per chi ama viaggiare e soprattutto in altri continenti, allora è necessario informarsi sui pericoli sanitari presenti sul posto. Chi parte alla volta dell’Africa tropicale o in Centro e Sud America deve sapere che in alcune nazioni è presente la febbre gialla. Una malattia trasmessa dalla zanzara che provoca febbre per i primi giorni, e nel 15% dei casi una ricaduta con conseguenze anche mortali. Chi va in questi paesi è opportuno che faccia il vaccino.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

In molte nazioni è presente anche la malaria altra malattia molto preoccupante. Come la febbre gialla anche questa è trasmessa attraverso il morso della zanzara. Ne esistono diverse forme che provocano sintomi più o meno intensi. Ma certamente la forma di malaria più pericolosa è quella data dalla zanzara anofele che trasmette il Plasmodium falciparum. Queste spore raggiungono il cervello e se non curata in tempo conduce alla morte.

Sembra incredibile ma c’è il vaccino contro la fastidiosa e pericolosa zanzara

Molti milioni di persone soprattutto bambini, muoiono a causa del morso della zanzara anofele, già indeboliti da una malnutrizione di base. Le multinazionali del farmaco non si sono mai seriamente dedicate ad una ricerca sul vaccino per la malaria, semplicemente perché non è un farmaco che prevede ricavi economici. La malattia colpisce i paesi poveri che non possono permettersi di acquistarne le dosi.

Ebbene la notizia importante è che nei Paesi africani del Malawi, Kenya e Ghana ha avuto inizio la vaccinazione per 360mila bambini. Il vaccino si chiama Mosquirix, è approvato dall’OMS e per il momento è efficace in un caso su due. Se si pensa che ogni anno muoiono 400.000 mila persone di malaria e il 70% sono bambini al di sotto dei 5 anni, si capisce come anche un’efficacia al 50% sia un traguardo notevole.

Il vaccino è stato messo a punto da una casa farmaceutica britannica con l’aiuto di una ONG dedicata al vaccino contro la malaria. Sicuramente un grande passo in avanti verso una società più attenta ai bisogni dei più poveri del mondo.

Ecco la storia di un pioniere che scacciò le zanzare dall’ospedale inventando un apparecchio che oggi spopola.