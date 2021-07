Le albicocche sono uno dei frutti estivi più amati. Arancioni e ricoperte da una leggera peluria, le albicocche hanno una polpa dolce e succosa che si presta a essere gustata al naturale o in altre preparazioni. La polpa di albicocche è in effetti una delle più sfruttate per torte, marmellate, composte e guarnizioni, ma anche per insalate.

Ma cosa succede se si consumano albicocche non ancora mature? Alle volte capita di comprare un chilo di frutta e di scoprire che ancora non è perfettamente matura. Oggi sveliamo perché bisogna fare attenzione a mangiare albicocche acerbe e il trucco per farle maturare velocemente. Sappiamo che il grado di maturazione incide sulla quantità e qualità delle proprietà di un frutto. La frutta non ancora matura, oltre al sapore che può piacere o meno, ha meno fruttosio e più Sali minerali. Infatti, ha un sapore meno dolce della frutta matura. Quest’ultima però ha maggiori quantità di saccarosio e fruttosio, quindi risulta più calorica. Inoltre la maturazione fa sì che mangiare frutta incida di più sulla glicemia.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Attenzione a mangiare albicocche acerbe e il trucco per farle maturare velocemente

Il grado di maturazione decide la quantità e la qualità delle proprietà di un frutto. La frutta non ancora matura, oltre al sapore che può piacere o meno, ha meno fruttosio e più sali minerali. Infatti, ha un sapore meno dolce della frutta matura. Quest’ultima però ha maggiori quantità di saccarosio e fruttosio, quindi risulta più calorica. Inoltre la maturazione fa sì che mangiare frutta incida di più sulla glicemia.

Queste regole valgono anche per il consumo di albicocche. Albicocche acerbe sono più ricche di sali minerali, vitamine e antiossidanti e sono più adatte a chi soffre di diabete. Di contro, le albicocche non ancora mature possono dare disturbi dell’apparato digerente. Infatti la frutta matura è molto più digeribile di quella acerba, grazie agli enzimi che rendono la buccia più morbida e succosa. Ovviamente in questa fase gli zuccheri aumentano, mentre le fibre si mantengono intatte. Un altro effetto negativo delle albicocche acerbe è che possono dare irritazione alla bocca e provocare nausea e sensibilità dei denti.

Saremo felici di sapere che questo frutto riesce comunque a maturare anche dopo la raccolta. Per far sì che le albicocche maturino più in fretta si possono mettere in un sacchetto per congelare con una mela o un kiwi. Bisogna posizionare il sacchetto in un luogo fresco (18-20°C) e che non prende sole diretto.

Approfondimento

Ecco tutti i trucchi per conservare a lungo i pomodori dentro al frigorifero e farli maturare senza perdere gusto e qualità