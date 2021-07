Più volte, infatti, i nostri consulenti hanno descritto come con l’avanzare dell’età oltre a modificarsi le nostre abitudini si modifichi anche il nostro organismo. Ecco perché è necessario continuare ad allenare corpo e mente per rafforzarli e tenere lontani acciacchi e malattie, come consigliato in questo articolo. Infatti, dai 40/50 anni potrebbe capitare di vedere fluttuare avanti ai nostri occhi piccoli puntini o filamenti. Queste sono chiamate mosche volanti, in particolare si tratta delle miodesopsie e appaiono soprattutto quando guardiamo uno sfondo bianco e uniforme.

Si tratta di un fenomeno fisiologico dovuto all’invecchiamento del vitreo. Vedere questi puntini o mosche volanti soprattutto dopo i 40 anni non indica una patologia, essendo l’espressione del processo fisiologico di invecchiamento del vitreo. Se tale fenomeno si presenta occasionalmente, non ci sarà da preoccuparsi. Viceversa vista offuscata e puntini neri dopo i 50 anni possono indicare questo rischio se si verificano frequentemente. Quest’oggi i consulenti di ProiezionidiBorsa illustrano in cosa consiste il fenomeno delle mosche volanti e cosa fare in ipotesi gravi.

Questo fenomeno delle mosche bianche accade quando il vitreo comincia a invecchiare. O meglio, il collagene che lo costituisce inizia a perdere omogeneità, addensandosi in piccoli accumuli gelatinosi. Le mosche bianche sono la loro proiezione sulla retina del nostro occhio. Pertanto tale fenomeno non è allarmante, non essendo sintomo di alcuna patologia, ma semplicemente l’espressione del passare degli anni anche per l’apparato visivo. Ma se tale fenomeno, però dovesse presentarsi all’improvviso e in modo intenso, contestualmente a vista offuscata, è necessario consultare subito un oculista.

Infatti, in tali casi, potrebbe trattarsi anche di un distacco o infiammazione della retina, o addirittura di maculopatia o di un’infezione in atto. È necessario, quindi rivolgersi al nostro oculista di fiducia che esamini la situazione ed eventualmente prescriva la cura. Con l’avanzare dell’età è bene effettuare una visita oculistica una volta all’anno, per controllare eventuali malattie che possono colpire l’apparato visivo. E nel frattempo, seguire un’alimentazione equilibrata inserendo nella propria dieta alimenti che facciano bene anche ai nostri occhi. Infatti è stato scoperto quando mangiare cioccolato per avere effetti incredibili sulla vista e prevenire la cataratta.