Locke & Key: rinnovata per una seconda stagione. Dopo il grande successo della prima stagione Netflix ha annunciato che non solo la serie è stata rinnovata ma anche che sono già al lavoro per girarla. Questa serie tv Netflix ci porta in un mondo ordinario dove la fantasia dell’infanzia aiuta a colorare di magia la vita di tutti i giorni. Ci fa guardare con nuovi occhi le cose più comuni stuzzicando i ricordi della nostra infanzia. E non manca di emozionarci e stupirci con continui colpi di scena, di farci ridere e agitare. Un prodotto a tutto tondo portato avanti da una recitazione fresca e giovane di un cast di ragazzi; attori nuovi e pieni di energie che non vedono l’ora di dimostrare al web quanto hanno da dare.

Trama in pillole Locke & Key

La famiglia Locke dopo la morte del padre torna nella vecchia casa di famiglia. Una casa molto vecchia che si tramanda da generazioni che è piena di segreti. Troveranno delle chiavi, chiavi magiche che fanno tante cose diverse ed incredibili. Ma non è tutto tranquillo: qualcuno è alla ricerca delle chiavi e i tre fratelli Locke dovranno fare del loro meglio per restare al sicuro.

Una donna misteriosa parla al più piccolo dal pozzo, una donna piena di segreti.

Cosa succederà? E’ poi vero che Locke senior è morto in un incidente?

Locke & Key: rinnovata per una seconda stagione

Locke & Key è tratto da una serie di 7 fumetti di Gabriel Rodriguez e Joe Hill. La prima stagione è arrivata alla fine della serie di graphic novel. Quindi questa volta non possiamo fare come al solito: vediamo come prosegue. No, la storia sarà tutta nuova e non possiamo prevedere o conoscere nulla!

Un bell’invito ad incuriosirci di sicuro. Allora aspettiamo e lasciamoci stupire. Sono arrivate moltissime teorie da parte dei fan più accaniti su come proseguirà la storia. Avranno ragione? Voi vi siete fatti qualche idea?

Andate a vedervi la prima stagione così potrete aspettare la seconda ancora più carichi.

