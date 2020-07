Caffè e italiani vanno davvero a braccetto. Quanto siamo fieri del nostro buonissimo espresso? Lo abbiamo esportato ovunque. E ogni volta ce ne vantiamo. Si sa che il caffè per gli italiani è una base solida della tradizione. E non riusciamo proprio a farne a meno! Un italiano che non prende un caffè al mattino è davvero un italiano? In ogni pausa dal lavoro o durante una chiacchiera con un amico, ci capita di prendere un po’ di caffè. Però, a volte, ci accade di esagerare. Ma bere troppo caffè fa male al nostro organismo? Ecco il parere degli esperti.

In pochi riescono a rinunciare al piacere del caffè. La caffeina ci accompagna in diversi momenti della nostra giornata. Ma capita a volte di esserne anche un po’ spaventati. E se assumerne troppa ci facesse male? Gli esperti di ProiezionidiBorsa hanno una risposta. Bere troppo caffè fa male. Quando assumiamo troppo caffeina, andiamo incontro a dei rischi. Questo potrebbe davvero peggiorare la nostra qualità di vita. Cosa intendiamo per troppi caffè? Beh, per esempio, per noi il limite è 5 tazzine al giorno. E ci stiamo tenendo larghi!

Cosa succede al mio corpo se bevo troppi caffè?

Prima di tutto, tenete conto che il caffè può creare dipendenza psicologica. Quindi, se avvertite mal di testa o stanchezza, beh, vorrete un caffè. E questo non fa bene alla vostra salute! In più, la caffeina aumenta la pressione. Questo è un vero e proprio pericolo per chi soffre già di pressione alta. Per non parlare del battito cardiaco e dell’insonnia!

Inoltre, si possono avere squilibri intestinali e mal di pancia. Pensate poi anche all’energia. Il fatto che il caffè ne doni tanta al nostro corpo è solo una leggenda metropolitana. La caffeina ci fa sentire energici nelle giuste dosi. Ma non se si superano 5 tazzine al giorno!

E, soprattutto, se ne prendete 5, attenti allo zucchero. Cercate di evitarlo. Non solo non fa bene alla vostra linea, ma anche il vostro organismo ne può risentire!