Lo zucchero potrebbe essere la prossima materia prima che esploderà al rialzo. I livelli operativi da monitorare

Molte materie prime negli ultimi mesi sono esplose al rialzo, prima di tutte il petrolio che si è portato su livelli che non si segnavano da anni. Anche l’oro sembra ormai diretto verso massimi storici. Ricordiamo che questa materia prima è legata più all’inflazione e alle fluttuazioni del dollaro che piuttosto alla paura e alle situazione di rischio. In sostanza, le serie storiche dimanostrato che lìoro non è un bene rificio come qualcuno potrebbe pensare e affermare. Nel nostro precedente articolo il nostro Ufficio Studi che elabora dati sulle serie storiche ed esprime giudizi e scenari ponderati su calcoli di probabilità, aveva espresso il seguente giudizio:

lo zucchero potrebbe essere la materia prima sulla quale puntare nel 2022.

Facciamo un riepilogo.

Le nostre previsioni per l’anno 2022 sono le seguenti:

Tendenza rialzista

area di minimo attesa 18,45/19,76

area di massimo attesa 23,92/25,84.

Le attese erano le seguenti:

il minimo annuale doveva formarsi fra gennaio e marzo, mentre il massimo nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno.

La nostra view è la seguente: molto probabilmente è stao segnato il minimo annuale e lo zucchero potrebbe essere la prossima materia prima che esploderà al rialzo.

Procediamo per gradi.

La materia prima ha chiuso la giornata di contrattazione del giorno 1 aprile al prezzo di 19,24 in ribasso dello 0,62% rispetto alla seduta precedente.

Da inizio anno, è stato segnato il minimo a 17,14 ed il massimo a 19,89.

Quali sono i livelli da monitorare da ora in poi e cosa attendere?

Lo zucchero potrebbe essere la prossima materia prima che esploderà al rialzo

Quali sono invece i livelli da monitorare in ottica 1/3 mesi?

Fino a quando non si assisterà a una chiusura settimanale inferiore a 18,51, i prezzi potrebbero continuare a salire nei prossimi 1/3 mesi verso l’area di 20,50 e poi 22,50/23,65. La tendenza di brevissimo è ribassista, infatti nel breve, solo una chiusura giornaliera superiore a 19,60 potrebbe fare iniziare nuovi rialzi.

Come al solito si procederà per step.