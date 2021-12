Il 2022 dovrebbe essere l’anno che dopo alcuni mesi al ribasso potrebbe far iniziare un bull market di diversi anni per i mercati azionari. Ma su cosa investire anche in ottica di diversificazione?

Una buona opportunità potrebbe giungere dalle materie prime.

Dal 9 ottobre dello scorso anno, il nostro Ufficio Studi in area 14,17 ha raccomandato l’acquisto in ottica pluriennale della materia prima. Cosa attendere da ora in poi? Lo zucchero potrebbe essere la materia prima sulla quale puntare nel 2022.

Spieghiamo i motivi di questa strategia operativa ma prima facciamo una premessa.

Fra le materie prime che nell’anno 2022 potrebbero portarsi al rialzo anche per diversi punti percentuali indichiamo l’oro e il petrolio. C’è da dire che siamo osservando con attenzione anche il palladio e il platino, che dopo quest’anno al ribasso, potrebbero riservare sorprese positive nei prossimi mesi.

Un rialzo potenziale anche del 25% nei prossimi 12 mesi

Lo zucchero ha chiuso la giornata di contrattazione del 23 dicembre a 19,24. Da inizio anno è stato segnato il minimo a 15,29 ed il massimo a 21.

Quali sono i livelli da monitorare da ora in poi e cosa attendere?

Le nostre previsioni per l’anno 2022 sono le seguenti:

Tendenza rialzista

area di minimo attesa 18,45/19,76

area di massimo attesa 23,92/25,84.

Il minimo annuale dovrebbe formarsi fra gennaio e marzo, mentre il massimo nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno.

Lo zucchero potrebbe essere la materia prima sulla quale puntare nel 2022

La migliore strategia di investimento da applicare da ora in poi è la seguente:

per chi ha in corso delle posizioni di lungo termine deve mantenere con lo stop loss a 17,35 e continuare a mantenere con obiettivo a 12 mesi in area 23,92/25,84.

Quali sono invece i livelli da monitorare in ottica 1/3 mesi?

Solo un ritorno inferiore ai 18,76 in chiusura di settimana potrebbe iniziare a mettere in discussione il trend rialzista annuale.

Come al solito si procederà per step.