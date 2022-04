Di bottiglie di vetro in casa se ne accumulano tante, e in genere vengono buttate nel bidone del vetro per avviarle alla raccolta differenziata.

Queste bottiglie potrebbero essere molto utili nel riciclo creativo, per trasformarle in tanti semplici e carini oggetti di design e decorare la casa, per dare vita a un regalo sfizioso e tanti altri oggetti.

Riciclare le bottiglie di vetro non è difficile, basta solo avere un po’ di fantasia e di manualità per creare tanti oggetti, di cui noi stessi ne rimarremo entusiasti.

In questo articolo spieghiamo come realizzarli.

Ecco alcune belle idee per riciclare le bottiglie di vetro vuote e decorare in modo unico e originale la casa.

Decorare con lo spago

Se in casa ci ritroviamo dello spago da cucina, e del vinavil possiamo rivestire la bottiglia in questo modo: con un pennello spargere il vinavil sulla bottiglia, e avvolgere intorno lo spago senza lasciare spazi vuoti.

Con un po’ di fantasia e della pittura ad olio possiamo creare degli effetti fantastici.

Lavare sia dentro che fuori la bottiglia, in modo che sia ben pulita. Prima di dipingerla dovrà essere completamente asciutta.

Ora, con l’aiuto di una siringa senza ago aspirare la pittura e versarla all’interno della bottiglia. Per colorarla in modo omogeneo ruotarla facendo dipingere tutto il vetro interno.

Inserire la bottiglia nel forno a 150 gradi e lasciarla per quaranta minuti.

Se si preferisce, si può colorare la bottiglia di vetro anche esternamente.

Una volta scelto il colore, con un pennello dipingere l’esterno della bottiglia e inserirla nel forno a 150 gradi, per 40 minuti.

L’esterno di una bottiglia può anche essere dipinto con la vernice a spray, cosi’ facendo il risultato sarà più omogeneo.

Decorare con il pizzo

Questa è un’idea unica e particolare, e farlo non è difficile.

Basta acquistare il pizzo in merceria ed incollarlo con il vinavil attorno alle bottiglie. Otterremo degli oggetti molto carini ed eleganti.

