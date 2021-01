Lo zabaione è uno dei più classici dolci della tradizione. Perfetto da gustare d’inverno, ha la capacità di riscaldare anima e corpo.

Esistono varie versioni della ricetta, e tutte prevedono l’uso di una bevanda alcolica. Marsala o vino liquoroso nella ricetta classica, moscato o rhum nelle versioni più sperimentali. Questi ingredienti rendono lo zabaione un dolce non adatto a tutti. Molte persone non gradiscono il gusto dell’alcol, mentre per bambini e donne incinte ne è sconsigliato il consumo, seppur in dosi minime. Come non rinunciare al gusto dello zabaione se non vogliamo utilizzare un liquore? Oggi vogliamo mostrare una gustosa alternativa allo zabaione della tradizione.

Ingredienti per lo zabaione senza alcol adatto a grandi e bambini

Gli ingredienti insostituibili sono le uova e lo zucchero. Andremo a sostituire il liquore con del latte.

La ricetta che segue è pensata per approssimativamente 4 persone.

mezzo litro di latte;

4 tuorli d’uovo;

400 g di zucchero.

Preparazione

Ora possiamo sbattere con una frusta i tuorli e aggiungere man mano lo zucchero. Nel frattempo, mettiamo sul fuoco il latte assieme a una parte dello zucchero a fuoco basso. Aggiungiamo il latte ai tuorli e continuare a sbattere con la frusta. Ora possiamo continuare a girare il composto in una pentola a bagnomaria a fuoco basso. Quando lo zabaione si sarà addensato possiamo spegnere il fuoco.

Il segreto per rendere lo zabaione cremoso è sbattere il composto a velocità costante in modo da far immagazzinare aria. Poi possiamo immergere la pentola in una pentola più grande contenente ghiaccio. In questo modo lo shock termico sarà repentino e raffredderemo senza far formare la pellicina.

Ora lo zabaione è pronto, potremo usare questa dolce crema per guarnire le nostre ricette oppure per gustarlo da solo. Come guarnizione per il pandoro oppure come ripieno per le frittelle.

In questo semplice modo avremo preparato lo zabaione senza alcol adatto a grandi e bambini.