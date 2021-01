La difficoltà nel trovare un jeans che copra sino alle caviglie, o il dubbio sull’indossare i tacchi alti sono i piccoli problemi quotidiani di chi è molto alta. Per non parlare dei vestiti che risultano sempre troppo corti.

Essere alta ha diversi vantaggi, ma bisogna saperli valorizzare per evitare di sentirsi il palo di una discoteca.

Ma come vestirsi se si è molto alte?

Colori e lunghezze

Scegliere un look con due differenti tonalità. Una dai colori più chiari e audaci per mettere in risalto la parte del corpo che si intende valorizzare di più e una più sobria per quella che si desidera passi in secondo piano.

Sì alle cinture in vita: spezzano la figura in due parti, valorizzando il punto vita e rendendo il corpo di una donna più femminile.

Medie lunghezze. Tra i vari quesiti su come vestirsi se si è molto alte, questo merita particolare attenzione.

Nel caso in cui si è molto alte c’è spazio per le mezze misure. Le lunghezze devono, però, essere nette, per cui via libera a vestiti corti o a pantaloni alle caviglie.

No a lunghezze maxi perché si rischia di mettere ulteriormente in risalto la propria altezza sembrando giunoniche.

Anche i jeans skinny dovrebbero essere messi da parte nel caso in cui ci si possa vantare di un’altezza da metro e ottanta.

Scelta saggia quella di non usare i pantaloni modello Capri, bensì quelli su cui applicare dei risvolti.

Acconciature

Anche le pettinature contano molto. Il trucco per schiacciare la figura e non sentirsi troppo al centro dell’attenzione è optare per i capelli sciolti.

Sia la coda di cavallo, lo chignon, o i capelli corti fanno sembrare una donna più alta di quanto già non sia.

Infine, per valutare come vestirsi se si è molto alte bisogna fare attenzione anche ai cappelli più elaborati e che tendono verso l’alto. Sono preferibili i baschi e i cappelli con visiera. Insomma, quelli si sviluppano in orizzontale piuttosto che in verticale.