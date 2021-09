Lo usano in pochi ma questo straordinario anticalcare non fa puzzare il cestello e la guarnizione della lavatrice

Insieme alla lavastoviglie, la lavatrice è sicuramente l’elettrodomestico che più usiamo e che maggiormente consente un risparmio di tempo ed energie. Appartengono ormai ad un passato remoto i tempi in cui le donne dovevano lavare e risciacquare i panni sporchi a mano. Allo stesso modo si è largamente diffuso l’utilizzo dell’asciugatrice che risulta indispensabile soprattutto durante le stagioni invernali più umide e piovose. Chi ancora tentenna nell’acquisto di questo elettrodomestico teme che possa pesare notevolmente sui consumi mensili di energia elettrica. Pertanto, piuttosto che rinunciare sarebbe opportuno informarsi per sapere quanto consuma un’asciugatrice e quale conviene comprare per risparmiare sulle bollette della luce.

Del resto accade spesso di rimandare a tempi migliori l’acquisto di alcuni utilissimi elettrodomestici per paura di veder lievitare i costi della fornitura elettrica. Persino fra gli strumenti necessari alla cottura risulterà davvero incredibile quanto costa cucinare su un piano a induzione elettrico e quanto consuma una cucina a gas. Nelle famiglie più numerose vi sono alcuni elettrodomestici che lavorano senza tregua e ogni giorno. Soprattutto in presenza di figli che praticano sport capita di avvertire cattivi odori quando si apre l’oblò della lavatrice. E se per molti risulta abbastanza chiaro come fare per togliere lo sporco dalla guarnizione della lavatrice, resta più difficile eliminare l’odore di sudore o muffa.

La parte della lavatrice da tenere sempre pulita prima di ogni altro componente è proprio il cestello con cui i capi da lavare entrano a stretto contatto. Se all’apertura dell’oblò ci investe una zaffata di cattivo odore significa che al suo interno hanno fatto la tana batteri e germi. Invece di sperare che il frequente utilizzo dell’elettrodomestico faccia scomparire l’olezzo conviene armarmi di un panno. Dapprima si dovrebbero sciogliere in acqua tiepida 3 o 4 cucchiai di acido citrico che è presente in piccole percentuali persino in limoni e arance. Quando si mescola con acqua, l’acido citrico diventa un potentissimo anticalcare naturale ed evita il ricorso a detersivi chimici assai aggressivi e nocivi. Passando il panno imbevuto di acido citrico si potrà così rimuovere un primo strato di sporco ed eventuali rimanenze di detergenti.

Nella maggior parte dei casi a scatenare i cattivi odori sono proprio gli accumuli di detersivi e di calcare che si depositano sul tubo che porta l’acqua alla lavatrice. Così diminuisce la quantità di acqua disponibile per il lavaggio e il risciacquo per cui anche i panni potrebbero trattenere residui di detersivi. Si consiglia infine di versare una miscela di acido citrico e acqua tiepida nel cestello e di avviare lavaggi senza carico ad alte temperature. Ed ecco perché lo usano in pochi ma questo straordinario anticalcare non fa puzzare il cestello e la guarnizione della lavatrice.