Chi desidera un colorito di pelle olivastro e intenso sa perfettamente che bisogna giocare d’anticipo. Non è pensabile rimandare il tutto al mese di agosto e bisogna agire già da questo ultimo mese a cavallo tra primavera ed estate. Come? Lo straordinario segreto di un’abbronzatura dorata e invidiabile è un furbo e impensabile rimedio che arriva dalla natura. Basta cioè puntare sulle erbe giuste per ottenere un’abbronzatura uniforme e perfettamente dorata.

I migliori oli naturali per la tintarella

Per questo motivo lo straordinario segreto di un’abbronzatura dorata e invidiabile è un furbo e impensabile rimedio che arriva dalla natura. Quest’ultima infatti regala anche tutto un insieme di oli naturali davvero importanti per questo fine. Si tratta di oli abbronzanti ma naturali, tra i quali l’olio di soia, quello di sesamo e l’olio di avocado. Anche qui si tratta di rimedi da evitare assolutamente durante le prime esposizioni solari o in caso di pelle particolarmente chiara e sensibile. L’ideale è consultare un dermatologo prima di procedere, perché gli effetti dannosi di un’eccessiva esposizione ai raggi solari non si devono sottovalutare.

Una perfetta tisana abbronzante

L’ultimo suggerimento della Redazione è una particolare tisana abbronzante a base d’ingredienti naturali. Si tratta del tè verde e del mallo di noce. Il primo non ha bisogno di troppe presentazioni, mentre il secondo è molto utilizzato nel campo della cosmesi. Si tratta di uno strato polposo ricavato dalla noce ottimo per l’abbronzatura e il benessere dei capelli.

Per la tisana suggeriamo di bollire qualche foglia di tè verde e del mallo di noce in circa un mezzo litro d’acqua. Poi filtrare l’infuso dopo averlo fatto raffreddare e spalmarlo sul corpo prima dell’esposizione al sole. Suggeriamo di collocare il tutto in uno spruzzino per agevolare l’operazione.

Questi rimedi favoriscono l’abbronzatura, ma non proteggono dai raggi UVA e UVB, quindi prima di utilizzarli è necessario usare una crema solare con fattore di protezione adeguato al proprio tipo di pelle.