Lo straordinario outfit di Kasia Smutniak firmato Valentino anticipa la moda autunno 2023. Ecco le tendenze a prezzi stracciati

Arriva l’autunno ed anche le tendenze per la stagione 2023, per avere uno stile unico e chic. Al posto di spendere una fortuna per un nuovo guardaroba ecco su quali accessori a basso costo investire.

Domani ufficialmente terminerà la stagione estiva ed è tempo di tornare nel mood autunnale, cominciando conservare abiti leggeri e scarpe aperte. Anche se ancora in qualche zona d’Italia le temperature sono alte, a breve pioggia e vento potrebbero arrivare. Quindi, bisognerebbe prendere i primi scatoloni del cambio stagione per recuperare l’abbigliamento adeguato.

È l’occasione giusta, come ogni anno, di fare sbarazzo e magari rivedere qualche capo più obsoleto, per rimodernarlo con le nostre mani. Alcune ispirazioni arrivano direttamente dalla Milano Fashion Week, iniziata il 19 settembre ed ancora in corso, dove i più grandi stilisti presenteranno le nuove collezioni.

Lo straordinario outfit di Kasia Smutniak firmato Valentino

Un’altra fonte d’ispirazione per i look autunnali è arrivata direttamente da Venezia, in occasione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Al prestigioso evento hanno partecipato tante celebrità e attori di fama mondiale, sfoggiando sul red carpet incredibili abiti. Una vera e propria sfilata di moda dove abbiamo ammirato lo stile di molti vip. Oltre ai vestiti da cerimonia principeschi, tempestati da paillette e punti luce, molti hanno apprezzato il look da capogiro della bellissima e bravissima Kasia Smutniak.

L’attrice polacca era presente insieme a Pierpaolo Piccioli per la prima del film Priscilla. Lo straordinario outfit di Kasia Smutniak firmato Valentino ha colpito molti, un completo ricco di personalità e indossato magnificamente dall’attrice. Nello specifico ha indossato una giacca nera oversize doppiopetto classica, una camicia bianca a contrasto, una cravatta nera sottile e una gonna lunga nera a sirena.

Un look davvero elegante e particolare che anticipa le nuove tendenze, come la cravatta, che diventerà un accessorio cool della nuova stagione. Il prezzo della cravatta nera di Valentino non è proprio economico e si aggira intorno ai 350 euro, ma potremmo optare per altri modelli meno costosi. Costa circa 50 euro la cravatta nera firmata Hugo Boss, se vogliamo spendere meno optiamo per quella Zara o Pull&Bear a meno di 10 euro.

Look autunnale chic con pochi dettagli

Al posto di spendere cifre esagerate per rifare il guardaroba, potremo acquistare degli accessori che cambiano completamente il nostro outfit. Oltre la cravatta, ritorna di moda la maxi-cintura, molto simile ai classici corsetti, da indossare sopra giacche, maglioni e camice. Li troviamo in vendita da Mango e Zara a circa 40 euro, ancora meno da H&M. Con pochi euro potremo rivoluzionare i blazer aggiungendo delle semplici spalline, in pieno stile anni ’80, così da risparmiare su nuovi acquisti. Saranno anche i collant colorati ad essere un must dell’autunno, sbizzarriamoci con i colori per completare outfit allegri e mai noiosi. Da Calzedonia e Goldenpoint spenderemo meno di 7 euro per i modelli on microfibra 50 denari.