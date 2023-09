5 rimedi a costo zero per talloni screpolati: tutto l’occorrente è già in casa 

Se vi state chiedendo che cosa fare contro i talloni screpolati, ecco 5 rimedi a costo zero che vi permetteranno di risolvere il problema senza spendere soldi e in poco tempo.

I piedi sono particolarmente sensibili e molto spesso sono interessati da diversi problemi ed inconvenienti. Questo perché sono la parte su cui si appoggia tutto il nostro corpo, d’inverno sono sempre chiusi nelle scarpe, mentre d’estate sono sempre esposti al sole e al caldo umido.

Uno dei problemi con cui hanno a che fare molte persone è la screpolatura dei talloni, ma ci sono 5 rimedi a costo zero per talloni screpolati che dovreste provare subito. Anche perché tutto l’occorrente è quasi certamente già in casa vostra.

Sono ingredienti del tutto naturali in modo tale da non creare danni all’ambiente o alla persona e, al contrario di quello che si può pensare, sono molto efficaci e il risultato è visibile in pochissimo tempo.

5 rimedi a costo zero per talloni screpolati: ecco l’elenco utile

Alcuni metodi che serve mettere in pratica per risolvere questo inconveniente fastidioso dei talloni screpolati sono i seguenti:

miscela di acqua e bicarbonato di sodio: bastano due cucchiai di acqua tiepida e due cucchiai di bicarbonato di sodio. Creare una pastella da applicare sui talloni massaggiando in modo circolare; sciacquare e applicare una crema idratante; impacco al miele: basta applicare il miele sui talloni e lasciarlo agire per circa 30 minuti. Sciacquare con acqua tiepida; è utile per ammorbidire le parti ruvide e per reidratarle; olio d’oliva e limone: due cucchiai di olio d’oliva e due cucchiai di succo di limone. Si può aggiungere un po’ di bicarbonato di sodio per creare una pastella morbida da applicare sul tallone; banana: la polpa della banana matura può aiutare per idratare. Inoltre fornire alla pelle screpolata e ruvida tutte le vitamine di cui ha bisogno (attenzione a non usare frutti acerbi perché sono acidi); olio vegetale: vanno bene, ad esempio, l’olio d’oliva o l’olio di cocco. Tutti gli oli a base vegetale sono preziosi da applicare sui talloni e far assorbire completamente.

Alcuni di questi ingredienti sicuramente sono già a portata di mano e potete provare per vedere il risultato con i vostri occhi.

Come fare un pediluvio

Per trattare i talloni screpolati, ma anche per dare sollievo ai piedi nella loro totalità, è utile prepararsi spesso, alla sera, un pediluvio. Prendete una bacinella e riempitela con acqua calda o tiepida, immergete i piedi fino alle caviglie e poi aggiungete le sostanze che abbiamo nominato prima. In questo caso, ce ne sono tanti altri che potrebbero aiutare come il sale grosso o la lavanda, ad esempio.