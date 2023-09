Vuoi copiare i look delle sfilate d’alta moda senza spendere cifre da capogiro? 5 tendenze da provare subito 

Cerchi un outfit di stile come quelli delle passerelle ma più economico? Dai un’occhiata a questi suggerimenti.

Anche chi non è una grande appassionata di moda, sa benissimo che in questi giorni Milano è la capitale ufficiale della Fashion Week.

Gli stilisti più rinomati aprono le porte alle loro nuove collezioni ed è tutto un turbinio di luci, colori e abiti da sogno.

Prada, Roberto Cavalli e Max Mara, ma anche Gucci, Versace, Moncler, Moschino e tanti altri grandi nomi del fashion luxury.

In effetti, a meno di non approfittare occasionalmente dei saldi, è difficile potersi accaparrare un capo d’alta moda a buon prezzo.

La qualità dei tessuti e il marchio incidono notevolmente sul totale da pagare e spesso pensiamo che la moda sia solo per ricchi.

In realtà, non è proprio così: ecco 5 cose da fare se vuoi copiare i look delle sfilate d’alta moda senza spendere cifre astronomiche.

I dettagli fanno la differenza

Quante volte ti è capitato durante i tuoi giri di shopping di trovare capi particolarmente simili a quelli visti in passerella o sulle riviste?

In fondo, la moda è molto più a portata di mano di quello che si possa pensare, basta individuare le giuste tendenza e replicarle.

Da questo punto di vista, la sfilata di Prada non ha risparmiato suggerimenti, a partire dalle scarpe, passione di ogni donna.

In passerella hanno fatto capolino delle mules squared realizzate in raso di seta, ma trovi lo stesso modello anche a prezzi standard.

Certamente non avrà la stessa cura nei dettagli, ma il focus della tendenza riguarda la tipologia di scarpa.

E a proposito di dettagli, attenzione alle frange che tornano protagoniste non solo su maglioni e gonne, ma anche su camicie e cinture.

Vuoi copiare i look delle sfilate d’alta moda senza spendere un occhio della testa? Ecco come puoi fare

Passiamo adesso dagli accessori all’abbigliamento in senso stretto.

Una giacca o blazer di Prada forse non si addice al tuo portafoglio, ma perché non replicare il modo in cui indossare questo capo d’abbigliamento?

Se la camicia va portata fuori, il blazer dovrebbe invece essere sistemato dentro i pantaloni, così da evidenziare la vita sottile.

E a proposito di giacca, se ancora stai cercando un nuovo modello per il cambio armadio, sappi che andrà di moda lo stile Grandpa.

In poche parole, le giacche over dai bordi sfilacciati o i gilet: tipologie di soprabito che ricordano quelli dei nonni.

Infine, un evergreen dello stile classico: la stola, per proteggersi dal freddo con eleganza.