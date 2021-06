Molte persone non lo sanno ma esistono moltissimi luoghi dove andare in villeggiatura spendendo cifre assai ragionevoli. Se poi si ha spirito di adattabilità si può svolgere una vera e propria vacanza all’insegna del low cost. Su ProiezionidiBorsa si trovano vari articoli su mete di viaggi da sogno a basso costo. Una di queste è senza ombra di dubbio la Spagna.

Dove andare in vacanza quando si hanno solo pochi euro a disposizione

La Spagna è un paese favoloso e ricco di cultura. Incontra anche vari gusti turistici poiché ha spiagge favolose, molta movida ma è anche ricco di città splendide e vanta una cucina assai gustosa. Questo stato è composto anche da parecchie isole, molte delle quali famosissime nel mondo del turismo. Basti pensare a Maiorca, Ibiza, Fuerteventura, Lanzarote e così via.

Ma come fa allora ad essere il posto perfetto per una vacanza a basso costo?

La risposta è molto semplice. I voli per raggiungere queste località, dal momento che la Spagna è poco distante dall’Italia, sono spesso davvero economici. Molte sono le compagnie aeree che offrono voli low cost come, per esempio, la Ryanair, la EasyJet, Iberia e molte altre. A volte, se si è fortunati, si possono trovare voli a partire da 10 euro.

Per il pernottamento ci sono diverse modalità che si possono adottare. Si può prenotare una casa su Airbnb, così si ridurranno anche i costi del consumo di cibo, potendo cucinare comodamente nell’abitazione. È possibile prenotare con pochi euro un ostello della gioventù, dove anche qui, normalmente sarà possibile avere accesso ad una cucina. Oppure è anche possibile viaggiare in couchsurfing, venendo dunque ospitati da persone locali.

Per quanto riguarda la questione economica legata al cibo sono già state date idee pocanzi per risparmiare. Ma anche volendo cenare fuori, la Spagna vanta un culto bellissimo che sono le tapas. In molti locali, infatti, è possibile consumare questi deliziosi “mini piatti”, normalmente serviti come aperitivo o antipasto, a prezzi molto contenuti. Sono preparazioni ricavate solitamente da prodotti alimentari mediterranei e per mezzo di esse sarà possibile assaggiare un poco di tutto!

Ecco perché la Spagna è un ottimo posto dove andare in vacanza quando si hanno solo pochi euro a disposizione e tanta voglia di viaggiare!